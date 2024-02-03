"Это особое место": Дуда засомневался в деоккупации Крыма

На неоднозначное заявление Анждея Дуды ответил посол Украины в Польше Василий Зварыч. По словам дипломата, "Крым – это Украина: так есть и так будет".

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Дуда не уверен в возвращении Крыма под контроль Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПУ

Президент Польши Анджей Дуда поставил под сомнение возвращение аннексированного Россией полуострова Крым под контроль Киева. При этом он уверен, что оккупированные Донецк и Луганск вернутся в Украину.

"Сегодня Россия пытается победить в Украине. Я скажу так: если Россия сохранит территории Украины, то фактически это будет победа России и тогда вероятность нового нападения со стороны России будет очень высокой", – сказал Дуда в интервью Kanal Zero.

В ответ на вопрос о Крыме, Дуда ответил, что не знает, получит ли его Украина его обратно.

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"Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет себе Донецк и Луганск", – заявил польский лидер.

Дуда добавил, что Крым – "особое место, в том числе по историческим причинам".

"Потому что на самом деле, если мы посмотрим исторически, он долгое время был в руках России", – сказал президент Польши.

На неоднозначное заявление Анждея Дуды ответил посол Украины в Польше Василий Зварыч.

По словам дипломата, "Крым – это Украина: так есть и так будет".

"Международное право – основа. Временная оккупация Крыма Россией является военным преступлением, за которое она будет наказана. Деоккупация Крыма – наша общая со свободным миром задача и обязанность. Мы сделаем это беспрекословно. Мы верим и действуем вместе", – сказал Зварыч.

К слову, в августе 2023 года, выступая на во Крымской платформе, Анджей Дуда заявлял, что должна быть освобождена вся территория Украины, в том числе и Крым. Тогда польский президент говорил, что от исхода войны России против Украины, зависит сохранение всего мирового порядка.

Возвращение Крыма

Президент Владимир Зеленский уверен, что оккупированный Крым в ментальном смысле будет вернуть легче, чем Донбасс. На полуострове не было военных действий, а большая часть Донецкой и Луганской областей максимально милитаризированы.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что для победы в войне Украине нужно изолировать Крым, чтобы сделать полуостров недоступным для оккупационных войск. Когда Москва потеряет захваченный Крымский полуостров, ей будет уже наплевать на Донбасс.

Генерал-майор запаса Виктор Ягун рассказал, когда, по его мнению, Украина может вернуть Крым, когда - Донбасс и когда война закончится.

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