В Кремле изменили риторику о 'достижениях' РФ в войне: в ISW раскрыли детали

Институт изучения войны продолжает оценивать, что российские силы восстановили инициативу на большей части фронта.

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В России изменили риторику о "достижениях" в войне / коллаж: Главред, скриншот: Минобороны РФ

Аналитики Института изучения войны сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу 2 февраля заявил, что российские войска сохраняют "стратегическую инициативу" вдоль всей линии фронта в Украине, что заметно отличается от предыдущей характеристики Шойгу российских операций как "активной обороны".

Шойгу заявил во время телефонной конференции с военным руководством РФ, что российские войска "продвигаются и улучшают свои позиции вдоль линии фронта". Президент России Владимир Путин 16 января заявил, что российские войска "полностью" владеют инициативой в Украине после неудачного украинского контрнаступления, передает ISW.

Шойгу и Путин постоянно преуменьшали локализованные российские наступательные операции в октябре и декабре 2023 года, характеризуя российские операции в Украине как "активную оборону".

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Тогда ISW оценила, что российские власти, возможно, пытались уменьшить ожидания относительно способности российских военных достичь значительных успехов в оперативном плане, в частности в районе Авдеевки, где российские войска начали локализованное наступление в октябре 2023 года.

"Изменение риторики Путина и Шойгу свидетельствует о том, что российские власти, возможно, приобретает уверенность в способности российских военных достичь значительных успехов в оперативном плане. Российские власти также могут риторически позировать перед выборами президента России в марте 2024 года", - пишут аналитики ISW.

Институт изучения войны продолжает оценивать, что российские силы восстановили инициативу на большей части фронта, но не захватили инициативу на поле боя в Херсонской области.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов жестко ответил Путину о "демилитаризованной зоне". Российский диктатор рассказал о том, что он планирует "создать демилитаризованную зону" на территории Украины, чтобы "избежать ударов ВСУ".

Александр Коваленко рассказал, что оккупанты сделали "сюрприз" Путину, поставив рекорд по потерям за 3 месяца. Страна-агрессор Россия потеряла 84 740 оккупантов, 1099 танков, 1939 боевых бронированных машин и многое другое.

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