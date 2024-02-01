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Венгрия не сможет наложить вето в выделении финансовой помощи Украине: детали

Юлия Закрепа
1 февраля 2024, 16:25обновлено 1 февраля, 17:18
Венгрия не добилась условия, чтобы выплату средств на каждый последующий год дополнительно согласовывали.
Венгрия не сможет наложить вето в выделении финансовой помощи Украине: детали
Венгрия не будет иметь права вето / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот: видео

На саммите ЕС сообщили, что Венгрия больше не будет иметь права на вето по выделению финансовой помощи Украине.

В своем Twitter-аккаунте корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что в случае необходимости через два года Европейский совет может запросить Еврокомиссию предоставить предложения по финансовой помощи Украине для пересмотра. При этом без венгерского вето.

Кулеба рассказал о решении ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по договоренности ЕС о 50 млрд евро для Украины Венгрия не добилась условия, чтобы выплату средств на каждый последующий год дополнительно согласовывали, передает "Європейська правда".

видео дня

Об этом он заявил вскоре после объявления о договоренности лидеров ЕС. Кулеба назвал договоренность "большим решением", которое подчеркнуло лидерство Европы.

Кулеба отметил как важный положительный момент то, что это единогласное решение всех 27 стран ЕС, включая Венгрию.

"Второе: не прошла норма о том, что каждый год нужно снова на Евросовете принимать решение о выделении на следующий год конкретной суммы из этих 50 млрд. То есть, мы имеем многолетний финансовый инструмент, и проблема преодоления вето исчезла - ее не будет", - заявил Дмитрий Кулеба.

Лидеры ЕС усилили давление на Венгрию

Перед началом саммита лидеры ЕС усилили давление на Венгрию, чтобы она сняла блокировку, сказав премьер-министру Виктору Орбану выбрать сторону в том, что некоторые считали экзистенциальным вызовом, вызванным войной России в Украине, крупнейшим конфликтом в Европе после Второй мировой войны, передает Reuters.

"У нас есть соглашение. Единство. Все 27 лидеров договорились о дополнительном пакете поддержки в 50 миллиардов евро для Украины в рамках бюджета ЕС", - отметил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Соглашение было достигнуто после недель споров с Орбаном, который наложил вето на пакет помощи в декабре прошлого года. Со стороны Венгрии соглашение не прокомментировали.

Напомним, что ЕС полностью одобрил предоставление 50 млрд евро для Украины. 1 февраля 2024 года, Европейский союз в количестве 27 стран единогласно проголосовал по пакету помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение ЕС и раскрыл детали. По его словам, принятие странами ЕС пакета помощи на 50 миллиардов евро это мощный сигнал для всего мира.

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