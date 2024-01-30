'У мира есть имя - Дональд Трамп': Орбан засыпал комплиментами экс-президента США

Скандально известный своими пророссийскими взглядами премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что только Трамп может остановить войну в Украине.

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Орбан комплиментарно высказался в адрес Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: facebook.com / Viktor Orban, УНИАН

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан комплиментарно высказался о кандидате в президенты США Дональде Трампе. "Друг Путина" Орбан утверждает, что Трамп был "самым успешным на международной арене президентом США" и якобы только он может закончить войну. Об этом Орбан заявил в интервью французскому изданию Le Point.

Орбан напомнил о своих словах со времен кампании 2016 года, где он выражал поддержку Дональду Трампу. Тогда он утверждал, что Европе нужен Трамп, поскольку его лозунги "Снова сделаем Америку великой" и "Америка прежде всего" легитимизируют аналогичные приоритеты для Европы.

"Мое личное убеждение остается в том, что если бы американского президента звали Дональд Трамп в феврале 2022 года, войны в Европе не было бы. Сегодня, кроме него, я не вижу никого в Европе или Америке, кто был бы достаточно сильным лидером, чтобы остановить войну. У мира есть имя: Дональд Трамп", - утверждает Орбан. видео дня

Премьер Венгрии с антиукраинской позицией заявил, что Трамп не начинал ни одной войны. Он также подчеркнул важность соглашения Авраама, которое способствовало нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами. Орбан назвал это соглашение "единственным серьезным шансом создать мир, баланс и приемлемый образ жизни в очень сложном регионе Ближнего Востока".

Кроме этого, Орбан считает, что если бы Трамп продолжал быть президентом в феврале 2022 года, то "войны в Европе не было бы". Венгерский премьер также подчеркнул, что на сегодня он не видит другого лидера, который был бы настолько сильным, чтобы остановить войну.

Скандальные заявления Орбана

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан известен своими пророссийскими взглядами, утверждает, что Украине якобы не удастся победить Россию. Он повторил пропагандистские тезисы о попытках "Америки втянуть" Венгрию в войну против России и заявил, что венгры "на нее не пойдут".

Кроме этого, пропутинский премьер-министр Венгрии, заявлял, что Венгрия будет блокировать членство Украины в ЕС, считая, что это не соответствует ее интересам.

Как сообщал Главред, Орбан открыто поддержал российскую пропаганду, назвав войну против Украины "военной операцией". Он заявил, что между двумя странами не была объявлена война.

"Когда Россия объявит войну, тогда будет война", - цинично заявил премьер Венгрии.

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