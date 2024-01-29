Опять за свое: у Орбана хотят прав для венгров до 2015 года, Кулеба ответил

В последнее время Украина и Венгрия имели недобрососедские отношения, признал Сийярто.

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Сийярто прибыл в Ужгород / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Венгрия просит Украину "вернуть права своему национальному меньшинству, которыми она пользовалась до 2015 года", цитирует министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто Радио Свобода. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил об "окончательном решении" этого спора.

По словам Сийярто, "стороны говорили о трудных вопросах, отметив, что в последнее время Украина и Венгрия имели недобрососедские отношения".

Министр пожаловался на якобы "сокращение прав" венгерской общины с 2017 года.

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"В декабре парламент принял закон, который это остановил. Но у нас просьба - может, это и слишком, и вы посчитаете что, я не вежлив, - но мы просим вернуть венгерскому меньшинству все те права, которые оно имело до 2015 года. Мы ничего больше не просим", - сказал венгерский министр на брифинге в Ужгороде 29 января.

Украина "окончательно решит" спор с Будапештом

Появился ответ и украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Он указал, что Киев настроен на "окончательное решение" спора с Венгрией о правах нацменьшинства.

Кулеба пообещал, что через 10 дней появится "окончательная ясность" по этому поводу - с участием специальной комиссии под эгидой МИД.

"Мы договорились об одной простой вещи. Мы попросили венгерскую сторону предоставить нам исчерпывающий перечень вопросов, которые у нее есть к вопросу защиты прав представителей меньшинств, мы этот перечень получили", - ответил Кулеба.

Кулеба добавил, что "вопросу нацменьшинств была посвящена значительная часть встречи в Ужгороде".

Антиукраинская позиция Венгрии - что известно

Накануне приезда Сийярто в Украину в Будапеште снова заявили о территориальных претензиях на Закарпатье. В частности, лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкои сказал, что если государственность Украины упадет, его партия "претендует на Закарпатье".

Территориальные претензии к Закарпатью в случае победы России в войне с Украиной ранее высказывал, правда не так прямо, министр иностранных дел страны Петер Сийярто. В интервью тому же Index Сийярто называл это "защитой венгерского меньшинства".

"В нашей стране также были подготовлены сценарии чрезвычайного положения. Вывод венгерских военных по охране границы частично связан с этим", - говорил глава венгерского МИД еще в июле 2022 года.

А еще в 2020 году появлялась информация о переговорах венгерского премьера Виктора Орбана с Кремлем по оккупации Закарпатья.

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