"Мы медленно проигрываем войну": в ВСУ рассказали правду о ситуации на фронте

Украина постепенно проигрывает войну, которую начал российский диктатор Владимир Путин. Об этом заявил украинский военный Роман Гасько, сообщает Цензор.нет.
"Мы медленно, но проигрываем эту войну, уважаемые недоумки! Соберитесь наконец-то вместе", - заявил военный.
Он отметил, что Украина значительно уступает врагу в инженерных сооружениях. На построение качественных блиндажей и окопов оккупанты тратили несколько недель или месяцев.
"Когда мы освобождали территории в 2022-м, то все были в шоке от инженерки врага. Блиндажи в два этажа, окопы в лучших традициях Первой мировой, доты и капониры, закопанные в землю кунги и контейнеры. И все это обшито деревом, с дверями на петлях, лестницами и всякими переходами. Были даже подземные сауны и т.д... Когда русские отходили с правого берега Херсонщины, то местные рассказывали, что инженерная колонна шла вдоль села в течение двух дней. Я не уверен, что все наши инженерные войска, не пройдут маршем через то же село со всей техникой за несколько часов", - говорит Гасько.
Военный убежден, что именно из-за "инженерки" украинским военным не удалось удержать Бахмут. На создание окопов и блиндажей якобы бросили людей с лопатами, вместо трактора и бетона. Подобная ситуация была и на юге. Роман Гасько говорит, что из-за той же проблемы контрнаступление ВСУ не было таким успешным, как хотелось. Он даже ставит под сомнение, готова ли линия обороны ВСУ возле Авдеевки.
"Как там дела с обустройством позиций на подступах к Курахово, Константиновке и Покровску?" Если выкопанные тракторами рвы сырой земли - это и есть обустройство линий обороны в понимании руководства государства, тогда это ситуация вообще не ок. Ну и сразу советую искать тысячи тех слабоумных и отважных пехотинцев, которые в сырых необорудованных канавах будут держать оборону. Еще и в эру FPV. Вот незадача", - добавил он.
Военный не исключает, что если не построить прочные инженерные сооружения, то украинские войска могут не выстоять не только на Донбассе и юге, но и на севере и северо-востоке, который ранее удалось освободить.
"Сейчас, все тракторы Полтавы, Днепра, Павлограда, Чернигова, Сум, Харькова, и не только, - должны были бы батрачить круглосуточно. И не только тракторы, но и бетоновозы, самосвалы, манипуляторы и т.д. Бетоном и арматурой, сейчас надо строить не над землей, а под землей. А если нет, ну то готовьтесь встречать сначала наши раздолбанные войска, потом вражеские бомбы, а потом и вражеские войска на пожарищах собственных домов", - говорит военный.
Ситуация на фронте
Напомним, что в Авдеевке оккупанты выдавили ВСУ из двух опорников. В Донецкой области российским оккупантам удалось прорвать оборону ВСУ и захватить нескольких украинских "опорников", однако основная задача по выходу к главной трассе снабжения.
Полковник ВСУ рассказал о боях под Бахмутом. Сергей Сидорин отметил, что при условии надлежащего обеспечения снарядами, Силы обороны Украины смогут продолжить освобождение территории Украины от врага.
Боец ВСУ рассказал о критической ситуации в Авдеевке. По словам военнослужащего Сергея Волкова, россияне пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Адвеевки с 3 направлений при этом периодически применяя бронетехнику.
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