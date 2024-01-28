Снаряд влетел прямо в комнату: россияне убили последнего жителя села на Сумщине

Мужчина не хотел выезжать из своего дома даже несмотря на то, что село постоянно обстреливается оккупантами.

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Российские оккупанты убили последнего жителя села / Коллаж: Главред, фото: Суспільне (со ссылкой на сына погибшего)

Российские оккупанты обстреляли Сумскую область. Вражеский снаряд попал прямо в комнату частного дома в селе Степок. В этот момент там был 60-летний Александр Николаевич. Об этом сообщает Общественное.

Сын погибшего Руслан рассказал о том, что его отец не хотел выезжать даже несмотря на то, что село находится недалеко от границы с РФ - возле гуманитарного перехода "Покровка-Колотиловка".

У мужчины были куры, собака и лошадь. Родные помогали ему, купили генератор и аккумулятор. Россияне обстреливали село каждый день, там уже даже не было света.

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"В среду 24 января мои друзья поехали посмотреть, отца навестить. Так и увидели, что было прямое попадание. Я сам в шоке. Он не хотел выезжать, там уже света не было, били каждый день ... Снаряд попал прямо ему в комнату, там кухню побило, сарай, Сейчас жду маму и сестру, чтобы похоронить отца", - говорил сын погибшего.

Секретарь Краснопольского поселкового совета Ирина Юхта отметила, что мужчина мог погибнуть примерно 20-22 января. Правоохранители открыли уголовное дело по статьям "Нарушение законов и обычаев войны" и "Умышленное убийство".

Удары России по Украине

В ночь на 28 января Россия снова выпустила по Украине 5 ракет и 8 шахедов. Двумя "Искандерами" была атакована Полтавская область (зафиксировано попадание в промышленный объект), а тремя С-300 - Донецкая область с оккупированной территории.

Еще 18 декабря, накануне нового комбинированного удара агрессора 29 декабря, Юрий Игнат предупреждал о накоплении Россией ракет . Тогда он отмечал, что у россиян сейчас достаточно вооружения, которыми они могут атаковать Украину ежедневно.

РФ изменила акценты ударов - атаки сейчас меньше направлены на запад Украины, а больше - на прифронтовые территории.

Кроме того, не стоит забывать, что Иран уже поставляет России дроны-камикадзе. Более того, военным образом Москве помогает и Северная Корея. У США уже есть информация, что Пхеньян передал Кремлю баллистику.

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