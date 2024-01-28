Уничтожал врага в окружении 46 дней: военный сам ампутировал палец, чтобы выжить

Украинский военный "Тихон" был единственным, кто выжил на своей позиции возле Клещеевки. Мужчина украл вражескую рацию и сам пытался выбраться из окружения.

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Украинский военный почти 2 месяца пробыл в российском окружении и уничтожал врага / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео ТСН

Украинский военный "Тихон" 46 дней пробыл в окружении российских оккупантов, уничтожал россиян, и смог спастись. Ему пришлось отрезать себе палец, чтобы выжить. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В армейские времена "Тихон" был танкистом. Во время полномасштабного вторжения он попал в 22-ю бригаду, где стал командиром боевой машины.

В определенный момент мужчина вместе еще с 9-ю побратимами находился на позиции вблизи Клещеевки. Россияне атаковали позицию, из всех побратимов выжил только "Тихон". Тогда с военным исчезла связь. Мать сына Татьяна Гудим говорит, что постоянно молилась и умоляла, чтобы мужчина выжил.

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Все это время "Тихон" был во вражеском окружении. Он вел свой дневник, записывал туда все, что с ним происходило. Мужчина хотел, чтобы в случае его гибели родные знали настоящую дату смерти и о тех событиях, которые ему пришлось пережить.

"Прошитый обломками, потрепанный и окровавленный. Записная книжка бойца, в которой описана хроника войны без прикрас от первого лица. Самые страшные события в жизни командира боевой машины, которые он записывал в дневник, чтобы в случае его гибели родные узнали настоящую дату его смерти", - говорится в сюжете.

Мужчина пробыл в окопе без еды и воды целых две недели. Все это время он не покидал позицию и уничтожал оккупантов, которые лезли к нему в окоп. Военный отобрал рацию у убитого оккупанта и решил самостоятельно выбираться из окружения.

Записи в дневнике мужчине пришлось вести левой рукой, потому что правая была тяжело ранена. "Тихон" даже сам ампутировал себе палец.

"Я увидел, что у меня оторванный палец и посеченная нога. Я его ножницами срезал, чтобы он не мешал перематывать рану", - говорит "Тихон".

Военный слышал по рации все, о чем говорили оккупанты. Он понимал, что враг хочет захватить территорию вокруг, а украинские военные дают мощный отпор. Командование направило родным мужчины письмо о его исчезновении. Однако он выжил, "Тихона" нашли украинские военные и истощенного вытащили с передовой.

Из-за тяжелого ранения мужчине пришлось ампутировать стопу левой ноги, к тому же он остался без указательного пальца на правой руке. За эти почти 2 месяца "Тихон" потерял два десятка килограмм.

Ранее сообщалось, военный два дня шел с пулей прямо в сердце и чудом выжил. Он получил пулю в шею во время боев за работу, но она досталась сердцу. Военный признался, что после ранения он думал все время о своих маленьких дочках и из последних сил пытался спастись, чтобы еще раз увидеть их.

Также Главред рассказывал о том, что жизнь воина под Бахмутом чудом спас хлеб. Вражеская пуля продырявила автомобиль, рюкзак и застряла в буханке.

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