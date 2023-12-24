С обломком российского снаряда в сердце: 3-летняя девочка чудом выжила после обстрела РФ

Снаряд разорвался в нескольких метрах от девочки, ее собой прикрыла бабушка.

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Несмотря ни на что девочка выжила / Коллаж Главреда. Фото: Минобороны РФ, ua.depositphoto.com, скриншот

Обломок российской мины попал в сердце трехлетней жительницы Херсона Мии Тришкиной - девочка чудом выжила. Об этом говорится в сюжете "Сніданок з 1+1".

Мия жила с семьей в Херсоне. Вместе с мамой, бабушкой и дедушкой ребенок застал оккупацию и ежедневно видел российских военных.

"Она их видела и говорила: "Доброе утро, мы из Украины". А они с автоматами стояли...",- поделилась бабушка девочки. видео дня

В целях безопасности Мия с мамой на несколько месяцев выезжали за границу. В родной город маленькая вернулась уже после его освобождения украинскими войсками и даже привыкла к звукам обстрелов. Но один день изменил все в жизни девочки.

Сложное ранение в сердце Мия получила возле собственного дома - тогда россияне в очередной раз открыли огонь по жилым домам из "Градов".

По словам бабушки девочки, в тот день утром было спокойно. Женщина взяла внучку с собой в магазин.

"Купили конфеты, идем домой. Разговаривала со мной, по лужам прыгала. Буквально секунда от вылета - я даже не успела опомниться", - вспоминает бабушка Мии.

Снаряд разорвался в нескольких метрах от Мии и ее бабушки Натальи. Женщина призналась, что сама не поняла, как спасла дитя.

"Оно летело... Я вот просто взялась за голову и упала на нее сверху", - пояснила Наталья.

Несколько мелких осколков все же попали в девочку. Самый опасный остановился в нескольких миллиметрах от аорты. С такой раной Мию доставили в столичный Институт сердца.

По словам врачей, даже маленький обломок мог привести к смертельному кровотечению в детском сердце. Но, к счастью, обломок попал в мышцу - в 5 миллиметрах до аорты. При этом был велик риск "миграции" частицы снаряда из-за постоянного сокращения сердца. Доставали обломок с помощью специального магнита.

Обстрелы Херсона

Ранее начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что на оккупированной части Херсонщины в одной из громад российские захватчики на глазах родных убили ребенка.

Напомним, что россияне массово атакуют Херсонщину "Шахедами" нового образца. Оккупанты целят по учебным заведениям, жилым кварталам, многоэтажкам. Вчера полностью сгорел гуманитарный штаб Красного Креста.

В частности, российские оккупанты 23 декабря нанесли массированный удар по городу. В результате атаки в городе возникло несколько пожаров - горели газовые сети и больница

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