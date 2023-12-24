Церковный праздник 25 декабря: что категорически нельзя делать на Рождество Христово

В ночь перед Рождеством, 24 декабря, осуществляются богослужения с момента заката до рассвета.

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Что нельзя делать на Рождество / Коллаж Главред, фото fakty.ua, flickr (Nathalie, Dr. Matthias Ripp)

25 декабря - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать на Рождество Христово.

Какой праздник 25 декабря

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Церковный праздник 25 декабря

25 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают Рождество Христово.

Рождество — один из самых долгожданных христианских праздников, который сосредотачивает внимание на религиозных и культурных традициях. Празднование Рождества включает в себя ряд обрядов и обычаев, таких как украшение елки, устраивание рождественских ярмарок, исполнение рождественских песен, проведение религиозных служб и обмен подарками.

Согласно библейскому повествованию, Иисус Христос родился в Вифлееме, а празднование этого события началось сравнительно поздно в христианской истории. Источники указывают, что в Риме Рождество начали отмечать в IV веке, а папа Юлий I установил дату 25 декабря в 350 году как официальный день празднования.

Рождественские обряды и традиции различаются в разных странах. В некоторых местах важную роль играют религиозные службы и парады, в других — семейные ужины и теплая атмосфера в кругу близких. Рождественские символы, такие как Санта-Клаус, рождественская ель и подарки, стали неотъемлемой частью этого праздника в мире.

В современном обществе Рождество также стало временем акцентирования внимания на доброте, взаимопомощи и поддержке нуждающихся, что придает празднику особый смысл и ценность.

Традиции Рождества

В ночь перед Рождеством, 24 декабря, осуществляются богослужения с момента заката до рассвета. В этот святой день верующие строго соблюдают рождественский пост. Традиционно за эту ночь проводят три литургии.

Рождество отмечается как рождение Слова от Бога Отца (ночью), рождение Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в душе верующего (днем).

Ранее Рождество, аналогично Пасхе, отмечали в течение сорока дней, до Сретения (15 февраля).

Вечером 24 декабря семьи собираются за праздничным столом, чтобы насладиться рождественскими блюдами и провести время в кругу близких. Важно отметить, что согласно канонам этот ужин должен быть постным, ведь Святвечер является завершением рождественского поста (Адвента).

Также следует отметить, что синод Православной церкви Украины (ВЦУ) разрешил проводить богослужения в честь Рождества Христова 25 декабря.

Что нельзя делать 25 декабря

Существует много запретов на Рождество:

Запрещено предсказывать будущее молодым девушкам, так как это может повлиять на их судьбу. Тем не менее в этот день можно загадать самое заветное желание, которое, согласно преданию, может сбыться.

Купаться в этот день не рекомендуется, поэтому водные процедуры лучше принимать накануне. Важно встречать Рождество с чистой душой и телом.

Заниматься хозяйственными делами также не рекомендуется, поэтому желательно выполнить все домашние обязанности еще 23 декабря.

Стричь или красить волосы не следует.

Запрещено закрывать детей, так как это может привести к нарушению брака.

Хозяевам не рекомендуется вставать из-за стола раньше гостей, чтобы избежать несчастного года.

Употребление алкоголя и воды также запрещено. В этот день рекомендуется пить чай, кофе, компот или узвар.

Ставить на стол пустые тарелки не допускается - обязательно должно быть что-то на них.

Воздерживаться от тяжелого физического труда рекомендуется.

Выходить из дома до рассвета не следует.

Заниматься садоводством не рекомендуется.

Охота и убийство зверей запрещены, чтобы избежать обиды русалок и леших.

Варить или пить кисель также не рекомендуется - это может привести к несчастливым последствиям.

Мусор выносить не допускается.

Гулять в лесу и заниматься рыбалкой не следует.

Ругаться и переезжать на другое место запрещено.

Покупка веревки не рекомендуется, чтобы избежать несчастья.

Праздновать праздник в одиночестве не следует.

Именины 25 декабря

25 декабря День Ангела отмечают Александр, Леонид, Иисус, Мария.

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