Жители Херсонщины без помощи: россияне полностью уничтожили склад Красного Креста

Гуманитарная помощь для пострадавших от войны жителей Херсонщины полностью уничтожена.

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Оккупанты обстреляли склад с помощью в Херсоне / Коллаж: Главред, фото: facebook.com / RedCrossUkraine

Российская армия обстреляла склад гуманитарной помощи в городе Херсон. В результате вражеского обстрела склад полностью уничтожен. Об этом сообщил Красный Крест Украины на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью, в результате очередного обстрела Херсона, был полностью разрушен склад с гуманитарной помощью Херсонской областной организации Украинского Красного Креста", - рассказали в организации.

По сообщению Красного Креста Украины, обстрел привел к полному уничтожению склада, где хранились необходимые запасы гуманитарной помощи для жителей Херсонской области. При этом, прямое попадание и пожар, возникший из-за атаки, нанесли серьезный ущерб и уничтожили всю гуманитарную помощь, которая хранилась на складе.

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Работники и волонтеры организации не пострадали. Сейчас идет ликвидация последствий.

Напомним, в ночь на 20 декабря в Харькове прогремели взрывы, из-за угрозы баллистики в области объявили воздушную тревогу. В городе зафиксировали по меньшей мере два попадания в жилых районах города.

Также 20 декабря, во временно оккупированном Крыма ракетами были обстреляны воинская часть и Центр космической связи Воздушно-космических сил РФ. Российские источники отмечают о двух атаках на военные объекты РФ в Крыму.

Как сообщал Главред, вечером 19 декабря в Киеве произошла пятая воздушная атака в этом месяце и вторая подряд через дроны. Системы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские дроны еще до их достижения Киева.

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