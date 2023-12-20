ВСУ – о наступлении РФ: пытаются взять два города на востоке, армия отбивает атаки

Российские оккупационные войска ведут активные наступательные действия на Авдеевском, Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях, сказал Владимир Фитьо.

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Оккупанты России пытаются захватить Купянск и Часов Яр - ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 14-я ОМБр, Минобороны РФ

Войска агрессора России пытаются захватить территории на восточном фронте. Они активно атакуют на Авдеевском, Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях. Оккупанты третий месяц пытаются взять Купянск Харьковской и Часов Яр Донецкой области, но ВСУ срывают их планы. Об этом заявил представитель командования Сухопутных войск Владимир Фитьо.

Как сообщает Радио Свобода, он рассказал о том, что оккупанты начали усиленные наступательные действия в начале октября. Они строят планы, атакуют, но бойцы Сил обороны Украины отражают атаки.

"Свое наступление они начали в начале октября. И с начала октября происходят более активные боевые действия по всем направлениям. Сейчас они имеют краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Но эти планы все время переносятся, потому что они забыли в тех планах поставить отметку, что против них стоят Вооруженные силы Украины которые, конечно, им этого сделать не дадут", - объяснил ситуацию спикер Сухопутных войск. видео дня

Также он добавил, что войска РФ пытаются захватить Купянск и Часов Яр, но безуспешно.

"Уже третий месяц они практически с места на место переступают", - подчеркнул Владимир Фитьо.

Война России против Украины

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что войска РФ изменили тактику в наступлении на Авдеевку. В частности, оккупанты стали массово концентрировать живую силу и военную технику на определенно выбранных участках. Таким образом, они пытаются прорвать оборону ВСУ.

Под Купянском Россия сосредоточила 1000 танков, считает военный эксперт, майор ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, захватчики проводят уже четвертую волну наступления, однако не достигают результатов.

Враг несет огромные потери, но у него большие ресурсы, сказал представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо. Он также акцентировал внимание на том, что у России есть резервы для продолжения наступательных операций, а ВПК оккупантов по-прежнему работает.

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