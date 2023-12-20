В Крыму ракеты атаковали центр космической связи: есть раненые

Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы.

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В Крыму ракеты атаковали центр космической связи / Коллаж: Главред, фото: Викимедиа, Picryl

Сегодня, 20 декабря, во временно оккупированном Крыму под атаку ракет попали воинская часть и Центр дальней космической связи Воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщает ASTRA.

В российских источниках уточняют, что по войсковым частям РФ в Крыму было совершено сразу две атаки.

Согласно опубликованным данным, первый обстрел произошел в 4 утра в Алуште. Три прилета были зафиксированы на территории В/Ч 28735 пункта управления ФСБ, которая располагается в селе Солнечногорское. Удары были совершены с помощью БпЛА, которые повредили антенны спутниковой связи. Также ранен служащий ФСБ.

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Вторая атакая произошла в 5 утра по Центру дальней космической связи в селе Витино Сакского района. Там зафиксировали как минимум два прилета ракет Storm Shadow, они повредили одну единицу техники.

Ситуация в Крыму

Напомним, украинские войска продолжат совершать рейды в оккупированный агрессором Россией Крым. Подобные операции, которых на самом деле было больше, чем несколько, проводятся для сбора информации и выполнения диверсионных заданий. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Также партизаны проникли на территорию 56-го гвардейского десантно-штурмового полка в Феодосии (Крым) и собрали важную информацию о состоянии российских войск. Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ" в своем Telegram-канале.

Помимо прочего, 15 декабря во временно оккупированном Севастополе прогремел взрыв. После этого так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развлекаев сообщил о сбитие беспилотника. Об этом сообщил Крым.Реалии.

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