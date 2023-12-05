Удар оккупантов по Херсону: ранены четыре медика

Русские оккупанты атаковали Херсон утром 5 декабря - враги попали в больницу. К сожалению, ранения получили четверо медработников.

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Херсон, обстрелы / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Российские оккупанты нанесли подлый удар по медицинскому учреждению в центре Херсона. Ранения получили четыре человека. Об этом сообщил в Telegram начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, ранения получили четыре человека ‒ двое врачей 1954 и 1959 года рождения, акушерка 1966 года рождения и работник одного из отделов 1956 года рождения.

"Всем раненым на месте оказана медицинская помощь. Полученные ими травмы легкие и не нуждаются в госпитализации", — сказал Мрочко.

видео дня

Чиновники Херсонской ОГА позднее в Facebook сообщали о том, что в результате обстрела получил ранения 72-летний херсонец. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь

Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников чуть позднее рассказал в эфире телемарафона, что оккупанты утром ориентировочно два часа обстреливали Херсон.

В результате атаки агрессоров:

погибли 30-летняя женщина и 47-летний мужчина;

три человека ранены – двое мужчин в больнице, третий местный житель лечится в домашних условиях.

"Был прилет у одной из больниц. Там врач-гинеколог и врач-хирург получили осколочные ранения. К счастью, легкие", – заявил Толоконников.

Удары по территории Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Воздушных силах ВСУ предупредили, что Россия может использовать стратегию экономического террора. Чтобы парализовать экономику, россияне прибегают к тактике длительных воздушных тревог по всей территории Украины, которые объявляют как ответ на вероятную угрозу ударов.

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, ранее территорию Запорожского района обстреляли ракетами российские войска. Один человек погиб, еще семеро ранены.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что российские войска обстреливают дома, откуда идет дым, поскольку с приходом похолодания жители Авдеевки в Донецкой области начали отапливать их буржуйками.

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