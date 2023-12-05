Оккупанты обстреляли центр Херсона: есть погибшие и раненые

Российские войска утром совершили обстрел Херсона, в результате этого погибли люди.

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Оккупанты обстреляли Херсон / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/dashazarivna

Россияне утром 5 декабря открыли огонь по центру Херсона. В результате обстрела погибли двое мирных жителей, еще один человек ранен. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Россияне снова ударили по Херсону, убили гражданских. Предварительно известно о гибели двух человек и одного раненого. Террористы", - отметил он.

За прошедшие сутки вражеские войска обстреляли область 89 раз, выпустив 490 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", противотанковых ракетных комплексов, танков, беспилотников и авиации, включая один ракетный удар. Эти обстрелы унесли жизни одного гражданского лица, а еще пятеро получили ранения.

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"С самого утра российская армия безжалостно укрыла огнем центр Херсона. На этом месте оккупанты убили двух человек. Врачам, которые оперативно прибыли на место происшествия, осталось лишь констатировать смерть херсонцев. 59 – летний мужчина-травмирован. Каретой "скорой" его госпитализировали для оказания медпомощи", – рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Атаки дронов

Напомним, во Львовской области, в ночь на 5 декабря, три вражеских беспилотника типа"Шахед" нанесли удары по объекту инфраструктуры. В результате атаки на объекты возник пожар.

Также ночью в Винницкой области прогремел взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога из-за российских БПЛА.

Кроме этого, в временно оккупированному Крыму произошли взрывы. После этого Керченский мост был закрыт, а в некоторых районах отсутствовало электроснабжение.

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