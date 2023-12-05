УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты обстреляли центр Херсона: есть погибшие и раненые

Руслана Заклинская
5 декабря 2023, 10:28
Российские войска утром совершили обстрел Херсона, в результате этого погибли люди.
Оккупанты обстреляли центр Херсона: есть погибшие и раненые
Оккупанты обстреляли Херсон / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/dashazarivna

Россияне утром 5 декабря открыли огонь по центру Херсона. В результате обстрела погибли двое мирных жителей, еще один человек ранен. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Россияне снова ударили по Херсону, убили гражданских. Предварительно известно о гибели двух человек и одного раненого. Террористы", - отметил он.

За прошедшие сутки вражеские войска обстреляли область 89 раз, выпустив 490 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", противотанковых ракетных комплексов, танков, беспилотников и авиации, включая один ракетный удар. Эти обстрелы унесли жизни одного гражданского лица, а еще пятеро получили ранения.

видео дня

"С самого утра российская армия безжалостно укрыла огнем центр Херсона. На этом месте оккупанты убили двух человек. Врачам, которые оперативно прибыли на место происшествия, осталось лишь констатировать смерть херсонцев. 59 – летний мужчина-травмирован. Каретой "скорой" его госпитализировали для оказания медпомощи", – рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Атаки дронов

Напомним, во Львовской области, в ночь на 5 декабря, три вражеских беспилотника типа"Шахед" нанесли удары по объекту инфраструктуры. В результате атаки на объекты возник пожар.

Также ночью в Винницкой области прогремел взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога из-за российских БПЛА.

Кроме этого, в временно оккупированному Крыму произошли взрывы. После этого Керченский мост был закрыт, а в некоторых районах отсутствовало электроснабжение.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине обстрелы новости Херсона
Реклама

Главное за день

Оккупанты обстреляли центр Херсона: есть погибшие и раненые

Оккупанты обстреляли центр Херсона: есть погибшие и раненые

10:28 Украина
"Обочины усеяны телами россиян": в ВСУ рассказали о больших потерях и тяжелых боях под Авдеевкой

"Обочины усеяны телами россиян": в ВСУ рассказали о больших потерях и тяжелых боях под Авдеевкой

10:16 Украина
РФ готовит коварную атаку: известна возможная дата масированного обстрела Украины

РФ готовит коварную атаку: известна возможная дата масированного обстрела Украины

09:35 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:40

Звезда "Иронии судьбы" Талызина пригрозила Пугачевой страшной казнью

11:35

Итоги контрнаступления ВСУ не влияют на уровень поддержки США Украины - Госдеп

11:32

Финляндия будет производить оружие для Украины: объявили план производства

11:24

Головоломка для самых хитрых и находчивых: нужно за 11 секунд найти чизбургер

11:10

Просто блистательный салат на Новый год 2024: рецепт царского блюда за 15 минутВидео

Россия будет разжигать войны в нескольких странах, военные поражения могут запустить революцию - СнегиревРоссия будет разжигать войны в нескольких странах, военные поражения могут запустить революцию - Снегирев
11:08

Налоги для ФОП в Украине кардинально изменят: что известно о нововведении

10:56

Блогер Волошин признался, развелся ли официально с певицей Тринчер

10:28

Оккупанты обстреляли центр Херсона: есть погибшие и раненые

10:16

"Обочины усеяны телами россиян": в ВСУ рассказали о больших потерях и тяжелых боях под Авдеевкой

Реклама
10:08

В Феодосии дроны атаковали нефтебазу оккупантов: подробности ночного удара по Крыму

10:02

В Украине повысят пенсии: будет ли большой прибавка

10:02

Российские беспилотники атаковали Львовщину, есть попадание - ОВА

09:46

Все сблендерить и запечь: элементарный рецепт творожной запеканки, которую приготовить может даже ребенок

09:35

РФ готовит коварную атаку: известна возможная дата масированного обстрела Украины

09:26

"Этот пинг-понг - несправедлив": Еврокомиссия раскритиковала требования Польши

09:18

"Надеемся, что ничего не угрожает": в ГУР раскрыли состояние отравленных офицеров и жены Буданова

09:11

Гороскоп на завтра 6 декабря 2023: Скорпионам - скука, Водолеи озолотяться

08:32

Великобритания передала Украине новейшие ракеты Martlet - The Times

08:29

ВСУ отбили утраченные позиции и атакуют вблизи Степного - ISW

08:17

Наступление ВСУ на Мелитополь: украинские бойцы истощают и уничтожают оккупантов

Реклама
08:10

Нас ждет новый раунд внутренних разборокмнение

07:34

В Крыму - мощная "бавовна", прогремели около 30 взрывов: что известно

06:44

Ночная атака дронов: на Винничине прогремел взрыв

06:10

За что мы воюем?мнение

05:05

"Его остатки растают": эксперт раскрыл, сколько еще Путин будет президентом РФВидео

04:37

У Украины может появиться возможность бить ракетами по России - СМИ

03:20

"Экономика может "перегреться": чем РФ грозит увеличение расходов на оборонку

02:55

Случайное фото Пугачевой и малолетних детей Галкина попало в Сеть

02:25

"Процесс распада РФ неизбежен": Тука сказал, чего боятся Европа и СШАВидео

01:35

Эксперт спрогнозировал, что может спровоцировать бунты в России

00:50

"Поставки оружия прекратятся": в США сделали громкое заявление о военной помощи Украине

00:33

Нужно найти три конфеты среди снежных эльфов: чрезвычайно сложная загадка

00:01

ГУР анонсировало удары по Севастополю, Крымскому мосту и Новороссийску в ближайшее время

04 декабря, понедельник
23:45

Почему слово "меценат" ранее писали с большой буквы: Авраменко рассказал "секрет"Видео

23:04

Маразм крепчал: пони из популярного мультика признана в РФ экстремисткой

22:49

Бывший глава ЦРУ разнес Запад и назвал три причины срыва контрнаступления ВСУ

22:35

Раздались взрывы и начался пожар: россияне атаковали Харьковщину "шахедами"

22:26

На юге - "урожай" из пленных оккупантов, Россия устроила новый "ад" на фронте

22:17

Весь год будет успешным и в достатке: в какой цвет одеться на Новый год-2024Видео

21:33

Сыну известного ведущего потребовалась срочная операция

Реклама
21:28

Освобождение ВСУ территорий и распад России: Тука назвал оптимальный сценарийВидео

21:09

Путин пригрозил странам Балтии, поставив странное условие

21:02

17-летняя дочь Фреймут похвасталась бойфрендом и "выдающимися способностями"

20:21

"Будем жестко требовать": Польша хочет отменить транспортный безвиз для украинцев

20:17

Под Бахмутом Россия давит на ВСУ пехотой, бронетехнику "отложила на потом"

20:17

Поедет на G20 и может попасть за решетку: президент Бразилии высмеял Путина

20:08

"По решению троек – расстреливать": Хлывнюк объяснил артистам "вне политики", почему война их касается

20:02

Мосийчук об обороне Юга: правоохранители должны дать честный ответ на вопрос, почему командование не выполнило инструкцию

19:49

Ведущая 1+1 показала новорожденную дочь и назвала ее необычное имя

19:30

В Севастополе все меньше российских кораблей - OSINT

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять