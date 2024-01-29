УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Евросоюзе не готовы быстро принять Украину и разразились рядом условий

Андрей Ганчук
29 января 2024, 18:12
Европейский Союз готов усилить сотрудничество с Украиной и помочь Киеву провести реформы, которые следует реализовать для интеграции в блок.
Украина, ЕС
Украине нужно выполнить все реформы, чтобы вступить в ЕС, - вице-президент Европарламента / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украине для вступления в Евросоюз нужно выполнить все требования блока, поэтому нельзя говорить об ускоренной евроинтеграции Киева. Процесс займет столько времени, сколько понадобится. Об этом заявил вице-президент Европейского парламента Ян-Кристоф Этьен.

В интервью Nordwest-Zeitung он рассказал о том, что Украина должна наравне с остальными странами-кандидатами выполнить все условия для европейской интеграции. Причем процесс должен занять "столько времени, сколько понадобится", а об "ускоренном вступлении" речи не идет.

Какие условия выдвигают в Европарламенте

По словам Этьена, Украине для вступления в ЕС следует урегулировать правовые вопросы и ликвидировать коррупцию, "с которой в стране проблемы".

видео дня

"Поэтому никакого скорейшего принятия Украины в ЕС не может быть", - сказал Ян-Кристоф Этьен и подчеркнул, что Брюссель готов усилить помощь Киеву для ускорения процесса проведения реформ, которые нужны для вступления в блок.

Вступление Украины в Евросоюз

Президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Лидеры стран ЕС 14 декабря 2023 года приняли политическое решение о начале переговоров с Киевом относительно евроинтеграции украинского государства.

Евросоюз одобрит начало переговоров о вступлении Украины, говорилось в одном из документов ЕС. В частности, от Киева требуют провести антикоррупционную реформу и адаптировать национальное законодательство под европейские стандарты.

Вступление Украины в Евросоюз обойдется в 186 млрд евро, написали журналисты The Times. Киев может интегрироваться в ЕС минимум в 2030 году. Не исключено, что понадобится еще больше времени.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Евросоюз Европарламент Вступление Украины в Евросоюз
Реклама

Главное за день

"Украина сделала мощный шаг": у Зеленского готовятся к приезду Орбана

"Украина сделала мощный шаг": у Зеленского готовятся к приезду Орбана

18:38 Политика
В Евросоюзе не готовы быстро принять Украину и разразились рядом условий

В Евросоюзе не готовы быстро принять Украину и разразились рядом условий

18:12 Мир
"Мы медленно проигрываем войну": в ВСУ рассказали правду о ситуации на фронте

"Мы медленно проигрываем войну": в ВСУ рассказали правду о ситуации на фронте

17:38 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:07

Лунный календарь на 30 января: что лучше отложить в этот день

18:54

Опасная затея: Аффлек прогулялся сразу и с Лопес, и с бывшей женой

18:38

"Украина сделала мощный шаг": у Зеленского готовятся к приезду Орбана

18:28

"Вела себя агрессивно": известную певицу засняли пьяной в дым после концертаВидео

18:26

Бритни Спирс извинилась перед Тимберлейком за очень откровенные мемуарыВидео

Претендует ли Украина на Кубань, Белгород и Воронеж: Огрызко – об "историческом" указе ЗеленскогоПретендует ли Украина на Кубань, Белгород и Воронеж: Огрызко – об "историческом" указе Зеленского
18:16

Что Россия может показать в войне с Западом: Яременко оценил мощности врагаВидео

18:12

В Евросоюзе не готовы быстро принять Украину и разразились рядом условий

18:01

Китайский гороскоп на февраль: что готовят звезды в последний месяц зимы

18:00

Гениально просто: как разогреть в микроволновке сразу две тарелки

Реклама
17:57

"Понадобятся годы": в FT сделали прогноз о производстве снарядов для Украины

17:38

"Мы медленно проигрываем войну": в ВСУ рассказали правду о ситуации на фронте

17:32

Загадка для самых сообразительных: нужно за 6 секунд найти ошибку на картинке

17:24

Поцелуи и танцы: Ферит и Сейран из сериала "Зимородок" подогрели слухи про романВидео

17:14

В сети сообщают о прилете по офицерам РФ, командовавшим наступлением на Авдеевку

17:13

Как понять что человек врет: простые способы вывести лжеца на чистую воду

16:57

РФ наступает вблизи Первомайского и готовит новый штурм под Авдеевкой

16:55

Угроза штурма Харькова: РФ с новыми резервами пошла в атаку, названо направление

16:49

Почему 30 января нельзя подметать: важные приметы и запреты дня

16:45

Это не просто так: почему губки для мытья посуды продают разноцветными

16:30

"Обратитесь к специалисту": врач назвала 4 запаха тела, которые нельзя игнорироватьВидео

Реклама
16:26

Путин поедет в Турцию на встречу с Эрдоганом: собираются говорить об Украине

16:26

Боррель – о войне в Украине: интенсивность растет, не видим свет в конце туннеля

16:25

Выехал за взятку и считает, что "Украину продали": СМИ рассказали о побеге Влада Ямы

16:05

ССО разнесли опорные пункты россиян на юге и установили флаг УкраиныВидео

16:02

Зеленский - Германии: ваше оружие вам вряд ли поможет, если Украина падет

16:00

ВСУ продвинулись вперед и расширили плацдармы на левом берегу Днепра

15:57

"Оккупирует за три дня": в Раде назвали новые вероятные цели Путина в ЕвропеВидео

15:37

ВСУ мощно уничтожают бронетехнику россиян: разведка Британии поразила числом потерь

15:30

Зеленский предложил Германии перечислять помощь беженцам через Украину

15:10

На фронте погиб "украинский Эней", актер Фединчук

15:04

Чем опасен просроченный молотый кофе: можно ли употреблять такой продукт

15:04

"Клетка под солнцем": журналист рассказал, как "Би-2" сидят в тюрьме в Таиланде

14:54

Крушение военного Ил-76 РФ: в ГУР разнесли лживое заявление Путина

14:53

"Друг Путина" сдал назад: у Орбана готовы к компромиссу по 50 млрд евро для Украины

14:51

"Это заборы трупов один на одном": Зеленский о потерях оккупантов в Авдеевке

14:30

"В ближайшее время": в ГУР анонсировали новый обмен пленными с РФ

14:25

Почему в Европе плохой интернет: простые ответы изумят даже искушенных людей

14:21

Опытные хозяйки всегда хранят пару луковиц в морозилке: зачем они так делают

14:14

Что нельзя замораживать в морозильной камере: ответ удивит каждогоВидео

14:00

Нищий и в кредитах: продюсер рассказал про финансовое состояние Киркорова

Реклама
13:58

Засада ВСУ и "море" огня: под Купянском бронеколонну РФ сожгли ПТУРами и дронами

13:53

С каких регионов может начаться распад РФ: Яременко сделал прогнозВидео

13:50

Favbet Foundation передал ВСУ на передовую очередной полноприводный внедорожник Nissan

13:50

В Украине взлетит тариф на электроэнергию: когда ожидать повышения

13:48

Лунный календарь на февраль: когда лучше всего планировать свадьбу и стричься

13:31

Почему США нужно найти деньги, чтобы дать России "по кумполу"мнение

13:05

"Дорого обойдется": Зеленский отреагировал на отказ предоставить ракеты Taurus

13:03

Будут плюсовые температуры и солнечная погода: синоптик назвала дату потепления

12:56

Церковный праздник 30 января: что нельзя делать на Трех Святых

12:54

Эвакуация Путина: в Сети рассказали о секретном подземном объекте под МосквойВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять