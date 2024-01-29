В Евросоюзе не готовы быстро принять Украину и разразились рядом условий

Украине для вступления в Евросоюз нужно выполнить все требования блока, поэтому нельзя говорить об ускоренной евроинтеграции Киева. Процесс займет столько времени, сколько понадобится. Об этом заявил вице-президент Европейского парламента Ян-Кристоф Этьен.
В интервью Nordwest-Zeitung он рассказал о том, что Украина должна наравне с остальными странами-кандидатами выполнить все условия для европейской интеграции. Причем процесс должен занять "столько времени, сколько понадобится", а об "ускоренном вступлении" речи не идет.
Какие условия выдвигают в Европарламенте
По словам Этьена, Украине для вступления в ЕС следует урегулировать правовые вопросы и ликвидировать коррупцию, "с которой в стране проблемы".
"Поэтому никакого скорейшего принятия Украины в ЕС не может быть", - сказал Ян-Кристоф Этьен и подчеркнул, что Брюссель готов усилить помощь Киеву для ускорения процесса проведения реформ, которые нужны для вступления в блок.
Вступление Украины в Евросоюз
Президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Лидеры стран ЕС 14 декабря 2023 года приняли политическое решение о начале переговоров с Киевом относительно евроинтеграции украинского государства.
Евросоюз одобрит начало переговоров о вступлении Украины, говорилось в одном из документов ЕС. В частности, от Киева требуют провести антикоррупционную реформу и адаптировать национальное законодательство под европейские стандарты.
Вступление Украины в Евросоюз обойдется в 186 млрд евро, написали журналисты The Times. Киев может интегрироваться в ЕС минимум в 2030 году. Не исключено, что понадобится еще больше времени.
Другие новости:
- Украина может вступить в Евросоюз еще во время войны - Весьер
- Украина на расстоянии световых лет от Евросоюза: Обран сделал скандальное заявление
- "Украина укрепит Евросоюз": в Германии раскрыли планы об усилении поддержки Киева