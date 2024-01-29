В Евросоюзе не готовы быстро принять Украину и разразились рядом условий

Европейский Союз готов усилить сотрудничество с Украиной и помочь Киеву провести реформы, которые следует реализовать для интеграции в блок.

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Украине нужно выполнить все реформы, чтобы вступить в ЕС, - вице-президент Европарламента / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украине для вступления в Евросоюз нужно выполнить все требования блока, поэтому нельзя говорить об ускоренной евроинтеграции Киева. Процесс займет столько времени, сколько понадобится. Об этом заявил вице-президент Европейского парламента Ян-Кристоф Этьен.

В интервью Nordwest-Zeitung он рассказал о том, что Украина должна наравне с остальными странами-кандидатами выполнить все условия для европейской интеграции. Причем процесс должен занять "столько времени, сколько понадобится", а об "ускоренном вступлении" речи не идет.

Какие условия выдвигают в Европарламенте

По словам Этьена, Украине для вступления в ЕС следует урегулировать правовые вопросы и ликвидировать коррупцию, "с которой в стране проблемы".

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"Поэтому никакого скорейшего принятия Украины в ЕС не может быть", - сказал Ян-Кристоф Этьен и подчеркнул, что Брюссель готов усилить помощь Киеву для ускорения процесса проведения реформ, которые нужны для вступления в блок.

Вступление Украины в Евросоюз

Президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Лидеры стран ЕС 14 декабря 2023 года приняли политическое решение о начале переговоров с Киевом относительно евроинтеграции украинского государства.

Евросоюз одобрит начало переговоров о вступлении Украины, говорилось в одном из документов ЕС. В частности, от Киева требуют провести антикоррупционную реформу и адаптировать национальное законодательство под европейские стандарты.

Вступление Украины в Евросоюз обойдется в 186 млрд евро, написали журналисты The Times. Киев может интегрироваться в ЕС минимум в 2030 году. Не исключено, что понадобится еще больше времени.

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