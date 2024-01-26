Орбан "достал" Евросоюз: "друг Путина" получит пощечину из-за Украины – Politico

Евросоюз последние годы пытался остановить откат Венгрии к авторитаризму, а Орбан использовал право вето, чтобы получить больше денег, пишут журналисты.

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Орбана могут лишить права голосования в ЕС, если он будет мешать решению о финансовой помощи Украине - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Лидеры Европейского Союза могут принять решение об исключении главы правительства Венгрии Виктора Орбана из процесса голосования в блоке, если он продолжит мешать голосованию за выделение Украине помощи в размере 50 миллиардов евро. Это может стать прецедентом и историческим решением.

В материале Politico говорится о том, что дипломаты ЕС, после нескольких лет мягкого подхода к Орбану, подают сигналы относительно намерений применить жесткий вариант – исключить Венгрию из процесса голосования в Евросоюзе. Раньше подобный сценарий казался немыслимым, но обстоятельства изменились – Орбан не должен ставить под угрозу безопасность Украины, страны-кандидата в Евросоюз.

"Если Орбан действительно снова заблокирует соглашение [по бюджету и 50 млрд евро для Украины] на февральском саммите, использование статьи 7 для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом", - отметил один из дипломатов Евросоюза. видео дня

Саммит Европейского Союза

На следующей неделе страны ЕС должны проголосовать выделение Украине помощи на сумму в 50 миллиардов евро. Шаг должен стать важным сигналом как для Киева, так и для главы Кремля Владимира Путина. В декабре прошлого года Орбан показал поддержку Путина, когда заблокировал решение, и заявлял, что снимет вето только в том случае, если Брюссель разморозит денежные средства для Венгрии, которые были заморожены по причине нарушения Будапештом принципов верховенства права.

Европа стремится поддержать Киев на фоне затягивания Конгрессом США голосования о выделении Украине средств на финансирование военной помощи. У ВСУ заканчиваются боеприпасы, а потенциальное возвращение на пост американского президента Дональда Трампа с его "прокремлевской программой", заставляют ЕС срочно принимать нужные решения.

Орбан надоел Евросоюзу

Также в материале говорится, что ЕС много лет пытался сдержать скатывание Венгрии в авторитаризм и поэтому отказывал Будапешту в помощи. Орбан же использовал право вето для того, чтобы получить больше денег.

"Очевидно, что главам государств и правительств надоел Орбан… Пришло время Орбану осознать, что угроза статьи 7 теперь существует", - отметил профессор европейской политики в Левенском университете Стивен Ван Хеке.

Впрочем, дипломаты указали, что некоторые государства Центральной и Восточной Европы опасаются той самой 7-й статьи, которая предусматривает исключение стран из голосования блока, поскольку они и сами могут столкнуться вопросами контроля верховенства права.

Также пока непонятно, как будет вести себя премьер Словакии Роберт Фицо – поддержит ли он Орбана или выступит на стороне всего Евросоюза.

Помощь Украине от Запада

Помощь Украине от США под угрозой срыва, написали журналисты The Guardian. Демократы и Республиканцы по-прежнему не могут договориться об условиях принятия законопроекта, которым предусмотрена поддержка Киева на сумму более 61 миллиарда долларов. Если договоренности не будут достигнуты, Вашингтону придется искать план Б.

У США пока что больше нет денег для помощи Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, американское государство на данный момент не может продолжить военную поддержку Киева, поскольку ее финансирование должно быть обеспечено голосованием Конгресса.

Задержка помощи Украине отражается на ситуации на фронте, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Впрочем, по его мнению, на Западе понимают ситуацию, и продолжат помогать Киеву.

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