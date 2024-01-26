Критический момент и план Б: помощь Украине от США под угрозой срыва – The Guardian

Переговоры Демократической и Республиканской партий США по вопросу безопасности границы с Мексикой, от результатов которых зависит дальнейшая поддержка Украины, под угрозой срыва. Если голосование в Конгрессе не состоится, придется приступать к плану Б. Об этом заявил второй республиканец в Палате представителей, сенатор Джон Тун.
Как сообщает The Guardian, наступил критический момент в вопросе переговоров, направленных на принятие Конгрессом законопроекта относительно помощи Украине. Если дискуссии будут провальными, придется переходить к альтернативным вариантам поддержки Киева.
"Мы находимся в критическом моменте, и мы должны приложить все усилия, чтобы сделать это (согласовать решение - ред.). И если мы не сможем этого сделать, тогда мы перейдем к плану Б. По крайней мере, все еще предпринимаются попытки достичь решения, которое бы удовлетворило многих республиканцев", - сказал Тун.видео дня
В материале указано, что в случае непринятия законопроекта будут глобальные последствия. Бойцы ВСУ рискуют остаться без боеприпасов.
Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сказал, что "будущее войны в Украине и безопасность западной демократии" зависят от того, найдут ли компромисс американские законодатели.
Позиция Республиканской партии
Как пишут журналисты, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнел на частной встрече заявил своим коллегам, что "время и политическая воля для принятия двухпартийного соглашения о границе заканчиваются, а республиканцы не должны подрывать намерения Трампа сосредоточить свою кампанию в Белом доме на вопросах иммиграции".
При этом Макконнел также подчеркнул приверженность договоренность с демократами по границе и помощи Киеву во время обеда со своими однопартийцами 25 января.
Помощь Украине от США
Демократическая и Республиканская партии США несколько недель не могут договориться о принятии пакета законопроектов, которым предусмотрена, в том числе, помощь Украине в размере более 61 миллиарда долларов. Ранее Джо Байден провел встречу с лидерами Конгрессов, на которой был достигнут прогресс. Тогда лидер республиканцев Митч Макконел сказал, что законодатели могут проголосовать "уже на следующей неделе". Однако голосование пока так и не состоялось.
У США пока что больше нет денег для помощи Украине, сказал министр обороны Ллойд Остин. Штаты не могут предоставлять Киеву ракеты и боеприпасы на уровне 2023 года, пока Конгресс не примет законы, направленные на продолжение финансирования украинского государства.
В Госдепе предупредили о последствиях затягивания помощи Украине – если Конгресс будет затягивать голосование, возникнут проблемы с поддержкой Киева и в экономической и гуманитарной сферах. Дипломаты призвали американский парламент как можно скорее принять решение.
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