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Критический момент и план Б: помощь Украине от США под угрозой срыва – The Guardian

Андрей Ганчук
26 января 2024, 13:28
Если Конгресс США не решит вопрос с поддержкой Украины, солдаты ВСУ рискуют остаться без боеприпасов – будут глобальные последствия, пишут журналисты.
Конгресс США, Украина
Нужно приложить все усилия, чтобы инициативы для помощи Украины были приняты - сенатор / Коллаж: Главред, фото: Посольство Украины в США, УНИАН

Переговоры Демократической и Республиканской партий США по вопросу безопасности границы с Мексикой, от результатов которых зависит дальнейшая поддержка Украины, под угрозой срыва. Если голосование в Конгрессе не состоится, придется приступать к плану Б. Об этом заявил второй республиканец в Палате представителей, сенатор Джон Тун.

Как сообщает The Guardian, наступил критический момент в вопросе переговоров, направленных на принятие Конгрессом законопроекта относительно помощи Украине. Если дискуссии будут провальными, придется переходить к альтернативным вариантам поддержки Киева.

"Мы находимся в критическом моменте, и мы должны приложить все усилия, чтобы сделать это (согласовать решение - ред.). И если мы не сможем этого сделать, тогда мы перейдем к плану Б. По крайней мере, все еще предпринимаются попытки достичь решения, которое бы удовлетворило многих республиканцев", - сказал Тун.

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В материале указано, что в случае непринятия законопроекта будут глобальные последствия. Бойцы ВСУ рискуют остаться без боеприпасов.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сказал, что "будущее войны в Украине и безопасность западной демократии" зависят от того, найдут ли компромисс американские законодатели.

Позиция Республиканской партии

Как пишут журналисты, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнел на частной встрече заявил своим коллегам, что "время и политическая воля для принятия двухпартийного соглашения о границе заканчиваются, а республиканцы не должны подрывать намерения Трампа сосредоточить свою кампанию в Белом доме на вопросах иммиграции".

При этом Макконнел также подчеркнул приверженность договоренность с демократами по границе и помощи Киеву во время обеда со своими однопартийцами 25 января.

Помощь Украине от США

Демократическая и Республиканская партии США несколько недель не могут договориться о принятии пакета законопроектов, которым предусмотрена, в том числе, помощь Украине в размере более 61 миллиарда долларов. Ранее Джо Байден провел встречу с лидерами Конгрессов, на которой был достигнут прогресс. Тогда лидер республиканцев Митч Макконел сказал, что законодатели могут проголосовать "уже на следующей неделе". Однако голосование пока так и не состоялось.

У США пока что больше нет денег для помощи Украине, сказал министр обороны Ллойд Остин. Штаты не могут предоставлять Киеву ракеты и боеприпасы на уровне 2023 года, пока Конгресс не примет законы, направленные на продолжение финансирования украинского государства.

В Госдепе предупредили о последствиях затягивания помощи Украине – если Конгресс будет затягивать голосование, возникнут проблемы с поддержкой Киева и в экономической и гуманитарной сферах. Дипломаты призвали американский парламент как можно скорее принять решение.

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