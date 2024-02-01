В ЕС устали: Туск жестко ответил Орбану на позицию относительно помощи Украине

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, позиция Орбана относительно помощи Украине выглядит как эгоистическая игра со стороны венгерского премьера.

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Туск жестко прокомментировал позицию Орбана по помощи Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Сейчас в Брюсселе возникла усталость из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск по данным Rzechpospolita.

Туск выразил убеждение, что сейчас важно почувствовать единство в отношении Украины и ее противостояния российской агрессии.

Премьер-министр подчеркнул, что вопрос Украины является "экзистенциальным" не только для Польши, но и для всей Европы.

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"Сегодня позиция Виктора Орбана - это угроза нашей безопасности. Это неприемлемо, поэтому нам нужно подумать о возможных последствиях, но, возможно, не сегодня", - добавил он.

Туск выразил непонимание относительно позиции Виктора Орбана, которую он считает эгоистической "игрой".

"Здесь нет места для компромисса. Не может быть компромисса в отношении таких принципов, как верховенство закона, как и в отношении Украины", - добавил он.

Отвечая на вопрос о возможности убедить Венгрию изменить свою позицию, Дональд Туск заявил, что он предпочитает верить в силу аргументов других стран ЕС.

"Виктор Орбан должен решить, является ли Венгрия частью нашего сообщества или нет, и это черно-белый вопрос", - сказал он.

Туск отметил, что он верит, что в Брюсселе найдутся аргументы, которые убедят Виктора Орбана.

Помощь ЕС для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 февраля 2024 года, Европейский союз единогласно поддержал пакет помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС. Об этом заявил Председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Европейский Союз планирует выделить 21 миллиард евро на военную помощь Украине в 2024 году. Об этом сообщил Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза, во время брифинга после встречи министров обороны стран ЕС.

Кроме того, Евросоюз уже передал Украине 330 тысяч боеприпасов из обещанного миллиона. До конца марта это количество увеличится на ещё 200 тысяч снарядов, сообщил представитель ЕС по вопросам внешней политики и обороны Жозеп Боррель.

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