Учения НАТО и ситуация в РФ: генерал СБУ сделал прогноз об очень интенсивных событиях

России придется реагировать на учения НАТО Steadfast Defender 2024, и если в Москве думают, что все так просто, то ошибаются. Оккупанты попали в глубокую войну на истощения и могут не выдержать такой гонки. Об этом заявил бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины, генерал-майор запаса Виктор Ягун.
В интервью Главреду он рассказал о том, что в ситуации, когда Альянс проводит крупнейшие со времен Холодной войны учения, России придется отвлекаться от войны против Украины.
"Пусть Россия реагирует - отвлекается от войны в Украине, подтягивает войска и пытается защищать свои границы. Россияне думают, что все просто, но они ошибаются. События будут разворачиваться очень интенсивно - будут, в том числе, и взрывы на территории РФ, которые мы организуем. Им придется бегать с места на место и думать, что делать: прикрывать границы, потому что там корабли НАТО, или воевать в Украине", - сказал Ягун.видео дня
Также он добавил, что Россия ввязалась войну на истощение, и ее перспективы в такой обстановке весьма сомнительны.
"Это очень глубокая война на истощение, и я сомневаюсь в том, что Россия выдержит гонку", - подчеркнул Виктор Ягун.
Напомним, НАТО начало крупнейшие за 40 лет учения, которые продлятся до конца весны. В них примут участие около 90 тысяч военных из разных стран с десятками единиц военной техники.
Россия хочет представить учения НАТО Steadfast Defender как провокацию, считают аналитики американского Института изучения войны. Москва пытается представить маневры как якобы подстрекание стран Балтии к войне с российским государством.
Кто такой Виктор Ягун
Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.
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