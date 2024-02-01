Учения НАТО и ситуация в РФ: генерал СБУ сделал прогноз об очень интенсивных событиях

Агрессору России придется отвлечься от войны против Украины и реагировать на учения НАТО Steadfast Defender 2024, считает генерал-майор в запасе Виктор Ягун.

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Россия вряд ли выдержит глубокую войну на истощение - Ягун / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

России придется реагировать на учения НАТО Steadfast Defender 2024, и если в Москве думают, что все так просто, то ошибаются. Оккупанты попали в глубокую войну на истощения и могут не выдержать такой гонки. Об этом заявил бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

В интервью Главреду он рассказал о том, что в ситуации, когда Альянс проводит крупнейшие со времен Холодной войны учения, России придется отвлекаться от войны против Украины.

"Пусть Россия реагирует - отвлекается от войны в Украине, подтягивает войска и пытается защищать свои границы. Россияне думают, что все просто, но они ошибаются. События будут разворачиваться очень интенсивно - будут, в том числе, и взрывы на территории РФ, которые мы организуем. Им придется бегать с места на место и думать, что делать: прикрывать границы, потому что там корабли НАТО, или воевать в Украине", - сказал Ягун. видео дня

Также он добавил, что Россия ввязалась войну на истощение, и ее перспективы в такой обстановке весьма сомнительны.

"Это очень глубокая война на истощение, и я сомневаюсь в том, что Россия выдержит гонку", - подчеркнул Виктор Ягун.

Напомним, НАТО начало крупнейшие за 40 лет учения, которые продлятся до конца весны. В них примут участие около 90 тысяч военных из разных стран с десятками единиц военной техники.

Россия хочет представить учения НАТО Steadfast Defender как провокацию, считают аналитики американского Института изучения войны. Москва пытается представить маневры как якобы подстрекание стран Балтии к войне с российским государством.

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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