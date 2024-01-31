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ЕС даст Украине миллион боеприпасов, но с опозданием: Боррель назвал сроки

Алёна Воронина
31 января 2024, 20:48
Украина уже получила от Евросоюза треть от обещанного миллиона боеприпасов. До марта в целом наше государство может получить 52%.

Военная помощь, Жозеп Боррель
Украина получит от ЕС миллион боеприпасов, но с опозданием, отмечает Боррель/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Евросоюз уже передал Украине 330 тысяч боеприпасов из обещанного миллиона. В течение марта наше государство получит еще 200 тысяч снарядов.

Об этом сообщил представитель ЕС по вопросам внешней политики и обороны Жозеп Боррель, сообщает 24 Канал. Боррель отметил, что в начале 2024 года страны ЕС уже передали Украине треть от обещанного миллиона боеприпасов. Этот миллион сначала обещали передать до марта 2024 года, но поставки задерживаются.

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По словам Борреля, он ожидает, что до марта союзники смогут обеспечить Украину 52% снарядов от обещанной суммы.

"Мы уже доставили 330 000 боеприпасов, то есть треть необходимых боеприпасов, в основном, взятых из наших запасов, которые есть в наличии. Я ожидаю, что к марту эта цифра увеличится еще на 200 000, и таким образом достигнет 524 000. Это более чем 52% от потребности", – сказал Боррель.

Он выразил убеждение, что ЕС сможет отправить обещанный миллион в этом году.

"До конца этого года запланированные поставки достигнут более 1 000 000, потому что цифры на конвейере составляют 630 000", – отметил Боррель.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что в Белом доме сделали важное заявление относительно военной помощи для Украины. Несмотря на конфликты в Конгрессе США, в Белом доме надеются, что конгрессмены смогут договориться о дополнительном финансировании для Украины, отметил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.

Также ранее в Politico назвали сроки, когда высокоточные управляемые бомбы GLSDB отправят в Украину. Пентагон успешно испытал новую бомбу большой дальности GLSDB. Она нужна Украине для увеличения количества ракет ATACMS радиусом действия 100 миль.

Напомним, ранее представитель ЕС по вопросам внешней политики и обороны Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС уже заложили на 2024 год 21 млрд евро на военную помощь Украине. Однако помощь может быть больше, ведь еще не все страны предоставили данные о планах поддержки Украины на этот год.

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