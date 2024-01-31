Страны ЕС уже заложили на 2024 год 21 млрд евро на военную помощь Украине: детали

Однако помощь может быть больше, ведь еще не все страны предоставили данные о планах поддержки Украины на этот год.

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Страны ЕС уже заложили на 2024 год 21 млрд евро на военную помощь Украине/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Евросоюз и страны члены уже предусмотрели 21 миллиард евро на военную помощь Украине в 2024 году. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время брифинга по итогам встречи министров обороны стран ЕС.

Боррель напомнил, что Украина уже получила от стран-членов Евросоюза и европейских институтов военное оборудование стоимостью 28 миллиардов евро.

Он рассказал, что во время встречи министров обороны обсуждался также вопрос обязательств по дальнейшей помощи Украине в 2024 году.

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"Согласно списку, предоставленному государствами-членами, речь идет о 21 млрд евро на военную поддержку Украины, заложенных в бюджеты на 2024 год", – рассказал он.

Однако, по словам Борреля, такая цифра является минимумом. Это те средства, о которых уже известно, что их направят на помощь Украине. Но поддержка может быть больше, ведь еще не все страны предоставили данные о планах помощи Украине на этот год.

"Но речь идет о 21 миллиарде на этот год по сравнению с 28 миллиардами в предыдущие два года", – добавил глава дипломатии Евросоюза.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что в Белом доме сделали важное заявление относительно военной помощи для Украины. Несмотря на конфликты в Конгрессе США, в Белом доме надеются, что конгрессмены смогут договориться о дополнительном финансировании для Украины, отметил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.

Также ранее в Politico назвали сроки, когда высокоточные управляемые бомбы GLSDB отправят в Украину. Пентагон успешно испытал новую бомбу большой дальности GLSDB. Она нужна Украине для увеличения количества ракет ATACMS радиусом действия 100 миль.

Напомним, ранее сообщалось, что Запад затягивает помощь Украине. СМИ назвали две проблемы, с которыми из-за этого столкнулись ВСУ. США и Евросоюз до сих пор не утвердили военную помощь Украине, из-за этого войска сталкиваются с проблемами на поле боя, сказали американские журналисты.

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