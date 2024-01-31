'Интенсивность атак будет расти': Данилов сделал заявление об ударах по территории РФ

Интенсивность атак Украины по территории России будет только расти. При этом Украина не использует для ударов оружие, предоставленное западными партнерами.

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Данилов сделал заявление об ударах по территории РФ/ коллаж: Главред, фото: СНБО, Википедия

Украина будет увеличивать интенсивность ударов по территории страны-агрессора России, чтобы уничтожать военные цели российских оккупантов. РФ ежедневно наносит колоссальный ущерб Украине, поэтому мы будем продолжать наносить ответные удары, чтобы агрессор чувствовал бремя убытков и потерь также и на своей территории.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Данилов отметил, что Украина имеет законное право вести боевые действия на территории РФ, но при этом мы не используем для ударов оружие, предоставленное западными партнерами.

"Украина продолжит атаки на военные объекты на территории рф. Украина имеет законное право вести боевые действия на территории государства-агрессора. Ежедневно россия наносит колоссальный ущерб Украине: на временно оккупированных территориях, на фронте, и в тылу, где атакует ракетами и дронами гражданские объекты. Разрушая дома и жизни украинцев, россия не должна чувствовать себя безнаказанной. Украина способна наносить ответные удары и будет это делать, чтобы бремя убытков и потерь на собственной территории чувствовал также и агрессор", – подчеркнул секретарь Совета национальной безопасности и обороны. видео дня

Данилов отметил, Украина атакует исключительно законные военные цели – объекты, которые обслуживают агрессию российских оккупантов против Украины, в частности, нефтебазы, объекты оборонно-промышленного комплекса и логистики. В то же время он отметил, что для этого принципиально не применяется оружие, полученное от западных партнеров.

"Чем дольше москва будет затягивать войну с Украиной, тем большие убытки будет нести именно россия. Интенсивность украинских атак будет только расти", – сказал секретарь СНБО.

Война в Украине

Ранее украинские военные рассказали о ситуации в ВСУ под Бахмутом. Бои под Бахумтом продолжаются ежедневно. Силы обороны Украины стабилизируют непростую ситуацию и выбивают оккупантов с позиций.

Также ранее сообщалось, что Запад затягивает помощь Украине. СМИ назвали две проблемы, с которыми из-за этого столкнулись ВСУ. США и Евросоюз до сих пор не утвердили военную помощь Украине, из-за этого войска сталкиваются с проблемами на поле боя, сказали американские журналисты.

В Минобороны Эстонии дали прогноз на 2024 год. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что бои на фронте в Украине, вероятно, уменьшатся в следующие несколько месяцев. Широкомасштабные боевые действия могут возобновиться в мае-июне 2024 года, когда земля высохнет.

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