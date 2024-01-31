Начнутся масштабные боевые действия: в Минобороны Эстонии дали прогноз на 2024 год

В Минобороны Эстонии рассказали о ходе боевых действий в 2024 году и отметили важность ускорить отправку снарядов в Украину.

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В Минобороны Эстонии назвали дату начала масштабных боевых действий в Украине / Коллаж Главред, фото: Командование Объединенных сил ВС Украины, скриншот из видео

Бои на фронте в Украине, вероятно, уменьшатся в следующие несколько месяцев. Широкомасштабные боевые действия могут возобновиться в мае-июне 2024 года, когда земля высохнет. Об этом в интервью Bloomberg рассказал министр обороны Эстонии Ганно Певкур.

Министр также отметил, что именно в это время станет понятной судьба помощи Евросоюза и США.

"Если к тому времени у нас не будет решения, то Украине, наверное, будет крайне сложно удержать свои позиции", - сказал Певкур. видео дня

Руководитель оборонного ведомства Эстонии выразил убеждение, что Россию не беспокоят потери среди личного состава.

"Мы видели это много раз", - резюмировал он.

Кроме того, министр обороны Эстонии Ханно Певкур указал, что Эстония и еще по крайней мере семь других стран, включая Польшу и Скандинавские страны, готовы увеличить финансирование для достижения цели в поставке 1 млн снарядов для Украины до марта 2024 года.

Даже если ЕС не успеет до марта, наличие нового финансирования для производства означает, что снаряды в конце концов будут отправлены в Украину, добавил он.

Певкур отметил, что только треть из миллиона снарядов была поставлена в Украину, а еще 30% должны быть доставлены до марта.

"Нам все еще не хватает примерно треть этого количества", - сказал Певкур. "Вот почему нам нужно дать четкий сигнал, что у нас есть или снаряды или деньги".

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, украинские войска выпускают в среднем лишь на треть меньше снарядов, чем россияне. По оценкам Минобороны Эстонии, Москва намерена получить около 4,5 миллионов снарядов из собственного производства и поставок из Северной Кореи. И хотя украинские гаубицы и оборудование для наведения на цель позволяют украинским войскам не нуждаться в столько снарядов, сколько нужно России, чтобы нанести такой же ущерб, количественный недостаток не может быть преодолен полностью.

"Мы все знаем, что нужно на местах. Теперь вопрос в том, что мы можем отправить и что мы можем дать", - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Певкур добавил, что ожидает, что его коллеги на встрече в Брюсселе возьмут на себя обязательства найти снаряды или профинансировать изготовление снарядов для Украины.

Военная помощь Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, лидеры Европейского Союза подтвердили готовность принять решительные меры, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжит ветировать пакет помощи для Украины.

Кроме того, поражение Украины в войне против России может потрясти мировое сообщество, показывая, что доминирование США претерпело ослабление. В таком случае Европа может оказаться в зоне повышенного риска конфронтации с Россией. Об этом в интервью для Главреда рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

Также, 24 января, в Украину с визитом прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который известен своей пророссийской позицией и заявлениями. О результатах этой встречи рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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