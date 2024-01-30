Сложный год для Украины: директор ЦРУ оценил ход боевых действий в 2024 году

Директор ЦРУ отметил, что ключевым фактором успеха украинских военных на фронте является получение финансирования и вооружения от стран Запада.

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Директор ЦРУ назвал ключ к успеху Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

В 2024 году ожидается сложная ситуация на фронте, которая станет настоящим испытанием для Сил обороны Украины. Директор ЦРУ Уильям Бернс в своей колонке для Foreign Affairs считает, что успех в этот трудный период зависит от сохранения западной поддержки Украины.

"Этот год, вероятно, будет тяжелым на поле боя в Украине, испытанием на выносливость, последствия которого выйдут далеко за пределы героической борьбы страны за сохранение своей свободы и независимости", - сказал он.

По его словам, российский президент Владимир Путин считает, что время работает в его пользу. Бернс указывает на то, что российское военно-политическое руководство восстанавливает военное производство в самой России, пользуясь ключевыми компонентами из Китая, а также оружием и боеприпасами из Северной Кореи и Ирана.

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По мнению директора ЦРУ, задачей Украины сейчас является "разрушить высокомерие Путина и продемонстрировать высокую цену продолжения конфликта для России". Это должно происходить не только путем прогресса на фронте, но и путем нанесения ударов по тыловым объектам в России и в Черном море.

"В этой ситуации Путин может снова заняться бряцанием ядерным оружием, и было бы глупо полностью игнорировать риски эскалации. Но было бы так же бессмысленно быть излишне запуганными ими", - подчеркнул Бернс.

По его убеждению, ключ к успеху Сил обороны Украины на фронте заключается в том, чтобы Запад продолжал поддерживать и финансировать Украину.

"Ключ к успеху заключается в сохранении западной помощи Украине. Это относительно скромная инвестиция, составляющая менее 5% оборонного бюджета США, которая приносит значительную геополитическую отдачу для Штатов и значительную отдачу для американской промышленности", - подытожил директор ЦРУ.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, у США закончились средства, которые были выделены для военной помощи Украине. Это означает, что Вашингтон не может поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том уровне, что было год назад. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал перспективы получения Украиной международной помощи. Он заявил, что наша страна получит поддержку международного сообщества, которая не будет зависеть от результатов выборов в США или Великобритании.

Переговоры между Демократической и Республиканской партиями США по вопросу безопасности границы с Мексикой, от результатов которых зависит дальнейшая поддержка Украины, находятся под угрозой срыва. Если голосование в Конгрессе не состоится, придётся приступать к плану Б. Об этом заявил сенатор Джон Тун.

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