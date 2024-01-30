Зеленский намерен уволить Залужного - Financial Times

Само решение уже принято, но отставка Главнокомандующего пока не объявлена из-за всплывших в СМИ "инсайдов" накануне.

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Залужный может быть отстранен от руководства армией и от планирования боевых операций / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/vzaluzhnyi

Президент Владимир Зеленский намерен уволить Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Это может встревожить западных партнеров, пишет Financial Times со ссылкой на четверых человек, знакомых с ходом обсуждений.

По данным собеседников издания, Зеленский предлагал генералу должность советника по обороне, но тот отказался. Вместе с тем президент якобы "дал понять", что независимо от ответа Залужного тот будет отстранен от своей нынешней должности.

В материале издания говорится, что решение по Залужному якобы "принято", но пока не было реализовано после всплывших подробностей в СМИ.

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Financial Times напоминает о слухах о "напряжении" между Зеленским и Залужным, поскольку разрекламированное украинскими и западными СМИ контрнаступление ВСУ не смогло достичь своих целей - вернуть утраченные территории и перерезать сухопутный мост России с Крымом.

Журналисты отмечают, что устранение Залужного вызовет негодование у украинского общества, западных партнеров и окажет негативное влияние на боевой дух военных.

Слухи об отставке Залужного

Накануне в СМИ просочилась информации о якобы принятом Зеленским решении уволить Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Однако позже спикер президента слухи опроверг.

"Точно нет. Президент не увольнял главкома", - ответил Сергей Никифоров журналистам.

Сам Залужный опубликовал селфи с с главой Генштаба. Вероятно, таким образом главком намекнул, что он продолжает командование войсками.

К слову, в недавно опубликованном опросе с ответом на вопрос, как в Украине отнеслись бы к отставке Залужного, около 72% украинцев негативно восприняли бы такое решение президента Владимира Зеленского.

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