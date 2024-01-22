'Почти вся армия уничтожена': немецкий топ-генерал дал прогноз войны на 2024 год

Немецкий генерал отметил, что Силы обороны Украины могут наносить точные удары по важным целям в глубоком тылу России.

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Немецкий генерал прокомментировал ход боевых действий в Украине / Коллаж Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Бундесвер

Оценивая состояние Сил обороны Украины и их успехи в ходе боевых действий против российских оккупантов, стоит учитывать, что большая часть территории Украины остается не оккупированной. В 2022 году половина территорий, которые были захвачены РФ, уже освобождены от оккупации. При этом Кремль почти потерял профессиональную и подготовленную армию. Об этом сообщил в интервью изданию Welt am Sonntag генерал-майор Кристиан Фройдинг, председатель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ.

"80% территории Украины свободны, мы всегда должны это помнить. И 50% территории, которую Россия оккупировала два года назад, освобождено. Украина фактически уничтожила практически всю современную российскую армию. Хорошо обученных российских войск больше нет, целые дивизии стерты с земли", - отмечает Кристиан Фройдинг.

Кроме того, он отметил, что Россия смогла перехватить инициативу на поле боя только ценой колоссальных потерь среди живой силы и техники.

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"Сейчас Россия владеет военной инициативой, но ценой немыслимо больших потерь в живой силе. Серьезные источники прогнозируют, что до конца 2024 года россияне потеряют 500 тысяч человек. Мы замечаем, что ежемесячно они теряют четырехзначное количество боевой бронетехники - это никак нельзя квалифицировать как военный успех", - указывает генерал.

По его словам, еще одним важным достижением Украины является способность наносить точные удары в глубоком тылу России и временно оккупированных территорий.

"Они (Силы обороны Украины - ред.) усиливают давление на Россию именно в Крыму и особенно на Керченском мосту", - добавляет генерал, отмечая, что передислокация Черноморского флота за пределы Крыма это подтверждает.

Кроме того, он отметил, что Силы обороны Украины могут атаковать Москву и Санкт-Петербург

"Что я также считаю хорошим развитием: украинцы все больше способны вести оборонительные бои, используя мобильность, что экономит силы. Все это меня очень вдохновляет", - резюмирует Кристиан Фройдинг.

Взрывы в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, 21 января в России произошли взрывы. Российские СМИ сообщили об атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Смоленскую, Тульскую и Орловскую и Ленинградскую областях.

OSINT-аналитики из группы Dnipro заявили, что был прилет по территории автомобильного завода Щегловский вал в Туле. Известно, что на этом заводе производятся ракетные комплексы Панцирь-С и Панцирь-С-1, а также проводится модернизация различной бронетехники российских оккупантов.

Позже украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что удары по Тульской, Орловской и Смоленской областям были проведены в рамках операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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