Ходжес – об ударах по Ленинградской области: Буданов и ГУР опережают спецслужбы РФ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов существенно опережают российские спецслужбы. Они постоянно ищут оригинальные способы для противодействия агрессору России и перехвата инициативы вне поля боя. Об этом заявил американский генерал, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.
В микроблоге Х он прокомментировал ночной удар по Ленинградской области, который состоялся 21 января, и сказал, что действия ГУР помогают Украине выиграть время для восстановления войск и вносить изменения в военные планы.
"Генерал-лейтенант Буданов и ГУР настолько далеко впереди российских спецслужб... ведут бой с россиянами, ищут способы перехватить инициативу, пока ВСУ корректируют свои планы и восстанавливают свою силу", - сказал Ходжес.видео дня
Кроме того, он ретвитнул мнение австралийского генерал-майора в отставке Ника Райана относительно удара по нефтяному терминалу в Ленинградской области.
"Это то, что мы можем назвать "агрессивными санкциями" по экспорту российской энергии. Очередная демонстрация постоянно стратегического ударного комплекса Украины, который постоянно адаптируется и достаточно серьезно впечатляет", - подчеркнул Райан.
Удар по России 21 января
В ночь на воскресенье, 21 января, в России прогремели взрывы. Сообщалось о возгорании газового терминала Новатек в Ленинградской области. В российских СМИ заявили об атаках БПЛА на Смоленскую, Тульскую и Орловскую области.
OSINT-аналитики из группы Dnipro заявили, что был прилет по территории автомобильного завода Щегловский вал в Туле. Как известно, на заводе в Туле производятся ракетные комплексы Панцирь-С и Панцирь-С-1. Также там модернизируется различная бронетехника российских оккупантов.
Позже в украинских СМИ со ссылкой на источники появилась информация, согласно которой удары по Тульской, Орловской и Смоленской областях – операция ГУР Минобороны Украины.
Другие новости:
- Путин "хочет" захватить всю Украину, в 2024-м ему нужны две области – ГУР
- Удары по нефтебазе и пороховому заводу в РФ: что известно о спецоперации ГУР
- Путин перед "выборами" приготовил россиянам "сделку": в ГУР узнали детали