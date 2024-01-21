Ходжес – об ударах по Ленинградской области: Буданов и ГУР опережают спецслужбы РФ

Военная разведка Украины выигрывает время для восстановления сил обороны и внесения изменений в последующие военные планы, сказал Бен Ходжес.

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ГУР и Буданов помогают ВСУ выиграть время в войне с РФ - Ходжес / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Главное управление разведки Министерства обороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов существенно опережают российские спецслужбы. Они постоянно ищут оригинальные способы для противодействия агрессору России и перехвата инициативы вне поля боя. Об этом заявил американский генерал, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

В микроблоге Х он прокомментировал ночной удар по Ленинградской области, который состоялся 21 января, и сказал, что действия ГУР помогают Украине выиграть время для восстановления войск и вносить изменения в военные планы.

"Генерал-лейтенант Буданов и ГУР настолько далеко впереди российских спецслужб... ведут бой с россиянами, ищут способы перехватить инициативу, пока ВСУ корректируют свои планы и восстанавливают свою силу", - сказал Ходжес. видео дня

Кроме того, он ретвитнул мнение австралийского генерал-майора в отставке Ника Райана относительно удара по нефтяному терминалу в Ленинградской области.

"Это то, что мы можем назвать "агрессивными санкциями" по экспорту российской энергии. Очередная демонстрация постоянно стратегического ударного комплекса Украины, который постоянно адаптируется и достаточно серьезно впечатляет", - подчеркнул Райан.

Удар по России 21 января

В ночь на воскресенье, 21 января, в России прогремели взрывы. Сообщалось о возгорании газового терминала Новатек в Ленинградской области. В российских СМИ заявили об атаках БПЛА на Смоленскую, Тульскую и Орловскую области.

OSINT-аналитики из группы Dnipro заявили, что был прилет по территории автомобильного завода Щегловский вал в Туле. Как известно, на заводе в Туле производятся ракетные комплексы Панцирь-С и Панцирь-С-1. Также там модернизируется различная бронетехника российских оккупантов.

Позже в украинских СМИ со ссылкой на источники появилась информация, согласно которой удары по Тульской, Орловской и Смоленской областях – операция ГУР Минобороны Украины.

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