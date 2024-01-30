Россия может оказаться на экономическом дне через пару лет: прогноз МВФ

Страна-агрессор Россия может оказаться на экономическом дне в 2025 году, когда рост ВВП станет мизерным – более 1%. Такая информация есть в прогнозе МВФ.

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МВФ пересмотрел прошлый прогноз по поводу экономики страны-агрессора РФ на 2024 год / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Динамика сворачивания экономики страны-агрессора РФ будет стабильной – от 3% по итогам 2023 года, до 2,6% – в 2024. Самая сложная ситуация будет для РФ в 2025 году, когда показатель роста валового-внутренного продукта (ВВП) будет наименьшим – 1,1%. Именно так выглядит свежий прогноз-оценка экспертов Международного валютного фонда.

Как говорят сотрудники МВФ, по всему миру активный рост экономики в показателе валового внутреннего продукта будет у Филиппин – 6,1% и Индии – 6,5%. Таких показателей страны достигнут в 2025 году. Рядом с ними – Аргентина и Индонезия с ростом ВВП в 5%.

Кроме того, МВФ пересмотрел октябрьский прогноз по поводу экономики страны-агрессора РФ на 2024 год ‒ из-за более сильного, чем ожидалось, роста экономики в 2023 году (3%). МВФ связывает это с высокими затратами на оборонно-промышленный комплекс и динамикой частного потребления, которое и поспособствовало повышению зарплат в условиях дефицитного российского рынка труда.

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Экономика и мобилизация в стране-агрессоре РФ

В материале западного делового агентства Bloomberg, который вышел в минувшем году, говорилось, что экономика страны-агрессора России постепенно, хоть и медленно, адаптироваться к влиянию международных санкций, которые были введены после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Но дальнейшему ее восстановлению может помешать мобилизация, которую, есть такие данные, планирует путинский режим.

Позднее разведка Германии сообщила, что Путин может мобилизовать еще 1 млн человек. Осенью прошлого года агрессор Россия мобилизовала около 300 тысяч человек, часть из них уже направлена на войну против Украины, сказали немецкие офицеры.

Еще позднее сообщалось, что Путин "собрался" долго воевать с Украиной и предстанет перед сложным выбором. Служба внешней разведки Украины утверждала, что оборонные предприятия РФ принимают на работу людей с судимостью и бывших наркоманов.

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