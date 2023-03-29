"В следующем году денег не будет": экономика России начинает терпеть крах – WSJ

Первые месяцы войны РФ против Украины в 2022 году спровоцировали рост цен на нефть и природный газ, что принесло Москве огромные прибыли. Однако эти дни прошли.

Западные санкции становятся все жестче, государственные доходы России сокращаются / Фото УНИАН

Экономика России начинает терпеть крах на фоне введения санкций против страны-агрессора из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. При этом Москва все больше становится зависимой от Пекина.

Как пишет американское издание The Wall Street Journal, первые месяцы войны РФ против Украины в 2022 году спровоцировали рост цен на нефть и природный газ, что принесло Москве огромные прибыли. Однако эти дни прошли.

Западные санкции становятся все жестче, государственные доходы России сокращаются, а ее экономика перешла на траекторию более низких темпов роста, вероятно, на долгосрочную перспективу. Крупнейшие экспортные товары страны – газ и нефть – потеряли основных клиентов. В то же время рубль упал более чем на 20% с ноября по отношению к доллару.

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Рабочей сила стало меньше, поскольку молодежь уходит на фронт или бежит из страны из-за опасений быть призванной в армию. Также неопределенность сдерживает инвестиции в бизнес.

"Российская экономика вступает в долгосрочную регрессию", – прогнозирует бывший чиновник Центрального банка России Александра Прокопенко, которая покинула страну вскоре после вторжения.

Российский миллиардер Олег Дерипаска предупредил в этом месяце, что в России заканчиваются деньги.

"В следующем году денег не будет, нам нужны иностранные инвесторы", – заявил он на экономической конференции.

При этом Москва становится все более зависимой от Китая.

"Несмотря на устойчивость России в краткосрочной перспективе, долгосрочная картина является мрачной: Москва будет намного более закрытой и чрезмерно зависимой от Китая", – считает старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Мария Шагина.

Как сообщал Главред, страна-агрессор Россия может воевать еще максимум два года – до конца 2024 года. Дальше у нее просто не хватит сил продолжать это. Однако РФ может "сдуться" еще быстрее, если против нее усилят санкции, считает заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Бывший посол по особым поручениям, возглавлявший Управление глобального уголовного правосудия в Государственном департаменте США Стивен Рапп считает, что Россия не сможет избавиться от наложенных на нее ранее санкций без выполнения ордера на арест Путина.

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