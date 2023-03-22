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Си Цзиньпин резко "опрокинул" Путина и разбил газовые мечты главы Кремля – Bloomberg

22 марта 2023, 16:18
Глава КНР Си Цзиньпин опасается жестких санкций со стороны Запада в случае сближения с агрессором РФ, но в то же время хочет сохранить партнерство с Москвой.
Путин, Си Цзиньпин
Путин хотел, чтобы Китай покупал у России намного больше газа, но получил отказ - СМИ / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Китай не решился серьезно увеличить закупку газа у России, о чем так мечтал директор страны-агрессора Владимир Путин. Глава КНР Си Цзиньпин не хочет слишком сильно укреплять сотрудничество с Москвой, поскольку ситуация может привести к энергетической зависимости. К тому же он опасается усиления сотрудничества с РФ из-за риска санкций Запада. Но в то же время Цзиньпин хочет сохранить партнерство с российским государством.

Как сообщает Bloomberg, Цзиньпин на переговорах в Москве так и не предложил России значительно увеличить закупки газа, чего очень хотел Путин.

Журналисты пишут, что между Китаем и Россией нет крупных энергетических сделок, и это свидетельствует о нерешительности Китая в отношении укрепления сотрудничества с РФ. Пекин опасается энергетической зависимости от Москвы и не хотел бы слишком сильно с ней сближаться в условиях угрозы санкций Запада. Однако в КНР хотят, чтобы Россия все равно оставалась ее партнером.

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Как отметили в издании, Путин обещал Си Цзиньпину поставить как минимум 98 миллиардов кубометров газа до 2030 года, но китайский лидер не согласился на развитие поставок топлива по газопроводу Сила Сибири-2, который является важным звеном в переориентировании газового экспорта РФ с Запада на Восток. Путин сказал, что детали якобы "согласованы", но в совместных заявлениях стороны придерживались сдержанной риторики по данному вопросу.

Трубопровод помог бы Китаю получать более дешевый газ, однако Пекин по-прежнему придерживается политики поставок топлива из разных источников, чтобы не стать энергетически зависимым от Москвы.

Старший аналитики Energy Policy Research Foundation Батт Одгерел заметил, что сейчас много стран готовы предлагать для покупки свой газ. Среди них США, Катар, Австралия и Туркменистан. В том числе и поэтому Пекин не спешит идти на сделку с Москвой.

"Это рынок покупателя для Китая. Если Россия не сделает чрезвычайно приятное предложение, Китай может ждать сколько угодно. Дополнительный газ из России не требуется, особенно после экономического спада, вызванного карантином", - подчеркнул аналитик.

Визит Си Цзиньпина в Москву

Председатель Китая Си Цзиньпин в период с 20 по 22 марта находился с визитом в Москве. Там он вместе с китайской делегацией провел переговоры с главой страны-агрессора России Владимиром Путиным. Стороны подписали соглашения об экономическом сотрудничестве, однако Китай не так и не решился открыто выступить на стороне РФ в войне против Украины и согласиться на предоставление тяжелых вооружений Москве.

Глава Кремля Владимир Путин сказал, что, дескать, "мирный план" Китая Россия готова взять за основу для завершения развязанной Москвой войны против Украины. Однако он посетовал, что Киеву и Западу этот "план" фактически не нужен.

В российских СМИ сообщили, что поездка Си Цзиньпина в РФ стала выгодной только Пекину. Путин согласился на все китайские инициативы, а Москва не получила практически ничего. Путин просил военной помощи у Цзиньпина, но не добился успеха.

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Отношения России и Китая:

новости России Bloomberg Си Цзиньпин Владимир Путин новости Китая
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