Путин уверял, что может выиграть войну, а Си Цзиньпин склонял его к уступкам - росСМИ

Глава КНР якобы пообещал хозяину Кремля помочь с разведкой и товарами необходимыми для российского ВПК.

СМИ выяснили детали переговоров Си Цзиньпина и Владимира Путина / Фото: сайт Кремля

Во время переговоров главы КНР и президента страны-агрессора Владимира Путина хозяин Кремля согласился на все без исключения предложения китайского лидера в экономической и финансовой сферах, а также поддержал все инициативы в вопросах энергетики и энергоресурсов. Как пишет Telegram-канал Генерал СВР, договоренности действительно выгодны Китаю и крайне сомнительны в плане выгоды для России.

"Но на что не пойдёт президент воюющей страны ради поддержки в военной сфере", - говорится в сообщении.

По данным канала, когда Путин и Си Цзиньпин начали обсуждать "украинский" вопрос, общее видение проблем закончилось.

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"Си Цзиньпин пытался склонить Путина к уступкам в рамках китайских мирных инициатив, а президент России упорно просил помощи для улучшения ситуации на фронте, уверяя, что получив от Китая помощь в вооружениях он способен выиграть войну и принести победу над Западом на алтарь российско-китайской дружбы", - пишет генерал СВР.

Отмечается, что глава КНР"пообещал обдумать возможные варианты и пообещал помочь с разведкой и товарами необходимыми для российского ВПК". Остальные вопросы якобы будут решаться со временем при достижении взаимопонимания.

Также отмечается, что Си Цзиньпин, "получив обещания и перспективы в экономической, финансовой и других сферах, он уверен не только в Путине, но и в обоих реальных преемниках: Дмитрии Патрушеве, за спиной у которого Николай Патрушев с силовиками (ГКЧП 2.0), и в Мишустине, который в случае смерти Путина становится фактически первым лицом в России и имеет все шансы стать преемником".

"В итоге визит в Москву принес однозначные выгоды и решение части вопросов для Си Цзиньпина и пока неясные перспективы для Путина", - резюмировали на канале.

Визит Си Цзиньпина в РФ

Глава КНР Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву, столицу страны-оккупанта и агрессора РФ.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, во время встречи с главой Кремля Си Цзиньпин назвал Путина "дорогим другом", а также выразил убеждение, что россияне поддержат своего диктатора на президентских выборах в 2024 году.

21 марта по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина был подписан договор. Также стороны сделали заявление о войне в Украине.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским после поездки в Москву и переговоров с диктатором Владимиром Путиным, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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