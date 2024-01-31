РФ изменила порядок мобилизации: в британской разведке рассказали, что происходит

Россия выбрала новый набор в армию для службы и войны в Украине. На Западе рассказали, что поменяется.

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РФ изменила порядок мобилизации / коллаж: Главред, фото: РосСМИ

Британская разведка утверждает, что в Российской Федерации изменился подход к мобилизации и основной источник новых военнослужащих для войны в Украине стал другим. Об этом аналитики сообщили в отчете, опубликованном 31 января.

В разведке считают, что набор заключенных в России для войны был ответом и решением немедленного призыва в самом начале вторжения в Украину и прекратила свое существование в сентябре 2023 года.

На тот момент с заключенными были заключены краткосрочные контракты. Этот момент послужил причиной наростания споров внутри России, поскольку стало больше страха повторения преступлений по возвращению домой после службы. К тому же, многие ощутили несправделивость на фоне глобального отличия службы заключенных от службы резервистов, ведь вторые были мобилизованными на неопределенный срок.

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Тепер российсикм заклюенным предлагают оформлять долгосрочне контракты и службу в армии как минимум до окончания действия приказа о частичной мобилизации.

Война России в Украине

Напомним, начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что уже неоднократно поднимался вопрос, способны ли россияне пойти в наступление на Харьков или другие областные центры. В эфире телемарафона "Єдині новини" Фитьо заявил, что россияне не имеют сил, чтобы двигаться на Харьков.

При этом, движение АТЕШ фиксирует во временно оккупированном Крыму регулярное прибытие новых групп российских оккупантов, а также КАМАЗы и Уралы, в частности - на вокзале в Джанкое. Личный состав, согласно словам АТЕШ, постоянно прибывает на поездах и других транспортных средствах.

Помимо прочего, во время чата на Главреде народный депутат Украины, дипломат Богдан Яременко заявил, что сейчас трудно представить сценарий, где Россия выведет свои войска из Украины вследствие внутренней ситуации. Даже если в РФ произойдет дворцовый переворот или бунт, российские войска, вероятно, останутся в Украине. Они прекратят активные военные действия и перейдут к окопной войне.

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