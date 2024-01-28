В Крым свозят оккупантов: партизаны показали, что происходит в Джанкое

Российские войска привозят солдат во временно оккупированный Крым.

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В Крым свозят оккупантов / коллаж: Главред, фото: АТЕШ

Движение АТЕШ фиксирует во временно оккупированном Крыму регулярное прибытие новых групп российских оккупантов, а также КАМАЗы и Уралы, в частности - на вокзале в Джанкое. Об этом партизаны сообщили в своем Telegram-канале.

Личный состав, согласно словам АТЕШ, постоянно прибывает на поездах и других транспортных средствах. Темпы их появления в Джанкое остаются систематическими.

"Из этого выплывает что личного состава постоянно не хватает, а это свидетельствует о потерях на фронте", - пишут в АТЕШ. видео дня

Также в АТЕШ напомнили, что партизаны вместе с людьми на оккупированых территориях продолжают борьбу с ра**истами и оказывают непомерную помощь в освобождении украинской земли.

Партизаны в Крыму / скриншот АТЕШ

Деятельность партизанов - что известно

Как сообщал Главред, в ходе удара ВСУ по оккупантам России в захваченной Евпатории были поражены радиолокационная станция врага и пункт управления с защищенным каналом связи с Кремлем, который координировал противовоздушную оборону россиян по всему Крыму. В Центре национального сопротивления сообщили, что партизаны Атеш провели дополнительные разведывательные мероприятия удара Сил обороны по вражеским объектам вблизи Евпатории.

Также, в оккупированном Мариуполе Донецкой области участники движения Сопротивления уничтожили 17 российских военных. Для успешной операции они применили отравленную партию алкоголя.

К тому же, украинские партизаны обнаружили важные секретные документы, раскрывающие проблемы в производстве крылатых ракет в России. Партизаны движения "АТЕШ" получили доступ к конфиденциальным документам Дубненского машиностроительного завода, расположенного в Московской области.

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