Завод в РФ не справляется с производством ракет: партизаны получили секретные документы

Завод не смог выполнить государственный заказ на производство крылатых ракет Х-32.

https://glavred.info/ukraine/zavod-v-rf-ne-spravilsya-s-proizvodstvom-raket-partizany-poluchili-sekretnye-dokumenty-10526174.html Ссылка скопирована

Движение сопротивления "АТЕШ" узнало о проблемах с ракетами в РФ / коллаж: Главред, фото: силы ТРО, t.me/atesh_ua

Украинские партизаны обнаружили важные секретные документы, раскрывающие проблемы в производстве крылатых ракет в России. Партизаны движения "АТЕШ" получили доступ к конфиденциальным документам Дубненского машиностроительного завода, расположенного в Московской области. Об этом сообщили "АТЕШ" в своем Telegram-канале.

По данным партизан, завод сталкивается с проблемами выполнения государственного заказа на производство крылатых ракет Х-32. заказано было 80 таких ракет, но к 10 ноября завод успел изготовить лишь 61. По информации от источника в руководстве завода, государственный заказ оказался слишком большим и превысил возможности завода более чем в три раза.

Руководство завода обратилось с просьбой о переносе срока производства до конца декабря этого года. На данный момент еще нужно изготовить 19 ракет для выполнения государственного заказа.

видео дня

В РФ проблемы с производством ракет / Фото: t.me/atesh_ua

По информации от партизан, крылатые ракеты Х-32 предназначены для снабжения в 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк (в/ч 33310, Шайковка) и в/ч 35020-в гарнизон "Белая".

"В обеих воинских частях на вооружении стоят бомбардировщики Ту-22М3М, специально переоборудованные из Ту-22М3 для пуска этих ракет", - сообщили "АТЕШ".

Деятельность партизан

Напомним, партизаны проникли на территорию 56-го гвардейского десантно-штурмового полка в Феодосии (Крым) и собрали важные данные о состоянии российских войск. движение "АТЕШ" в Telegram-канале сообщило, что их агент осуществил разведку по личному составу, технике и вооружению этой части.

Также движение сопротивления "Атеш" успешно проник в глубокий тыл врага. Агентам "Атеш" удалось провести рейд по улицам столицы России и проникнуть в часть Росгвардии в Москве.

Как сообщал Главред, 15 декабря в Мелитополе Движение Сопротивления успешно выполнило диверсионную операцию, взорвав грузовой поезд россиян, который регулярно перевозил боеприпасы и топливо из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.