Оккупантов бросят в Украине: нардеп рассказал, выведет ли РФ войска в 2024 году

Проблемы в России будут постепенно нарастать, "мясные штурмы" свидетельствуют, что у оккупантов серьезные трудности.

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Проблемы у оккупантов будут нарастать постепенно, их в России станет больше / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Сейчас трудно представить сценарий, где Россия выведет свои войска из Украины вследствие внутренней ситуации. Даже если в РФ произойдет дворцовый переворот или бунт, российские войска, вероятно, останутся в Украине. Они прекратят активные военные действия и перейдут к окопной войне. Об этом во время чата на Главреде заявил народный депутат Украины, дипломат Богдан Яременко.

"Если так произойдет (переворот в РФ - ред.), то российские войска будут брошены в Украине - мол, оружие есть, поэтому разбирайтесь, как-то себя кормите и как-то воюйте. Это уже происходит у россиян, пока эпизодически, на определенных участках фронта. Они вполне способны о ком-то забыть, не обращать внимание на определенную проблему, которая, с их точки зрения, кажется не слишком принципиальной. То есть, с точки зрения ведения военных действий, Россия не демонстрирует таланта и способности видеть все, на все вовремя реагировать, предвидеть события", - отметил нардеп.

По словам Яременко, россияне показали неплохую подготовку, они вовремя сделали выводы после провального 2022 года. Украина ошиблась, считая, что все будет так же, как в 2022 году. 2023 год убедил нас в другом. Он также отметил, что хотя российские войска показывают некоторые успехи на поле боя, их военная машина все же имеет серьезные провалы и стратегические недостатки.

"Иногда наши военные просто сходят с ума от того, сколько им приходится убивать россиян за день, потому что они суют, суют и суют... Для тех, кто отслеживает события, вполне очевидны и провалы россиян, ошибки и их неспособность осмысливать все это стратегически. Поэтому они продолжают заваливать нас "мясом" (извините, это грубо - даже если это враг, но все же это люди). "Мясные штурмы" - это исконная российская традиция: брать количеством, а не качеством. Все это есть, и оно свидетельствует, что у российских военных очень серьезные проблемы", - добавил Яременко.

Смотрите видео, где Богдан Яременко рассказал о слабых местах России:

Народный депутат утверждает, что пока не видит перспектив распада России, но ситуация в стране постепенно будет ухудшаться. Россияне пытаются адаптироваться и реагировать на вызовы. По его словам, оккупантам частично удается обходить санкции, они используют альтернативные пути, чтобы обеспечить себя деталями для ракет, которые используются для ударов по Украине.

"Так или иначе россияне пытаются реагировать, предусматривать определенные шаги. Например, они предусмотрели санкции: немало санкций обойти невозможно, но немало Россия и обходит", - отметил Яременко.

Однако страна-агрессор также сталкивается с проблемами в сфере авиации. Экстренные посадки и невылет самолетов становятся более частыми, поскольку из-за санкций Россия имеет трудности с обслуживанием самолетов в западных странах.

"Характер управления государством во время войны в РФ не дает оснований говорить, что в 2024 году произойдет что-то такое, после чего Россия рассыплется. Проблемы будут нарастать постепенно, и их в России точно станет больше", - подытожил депутат.

Распад России

Напомним, быстрое освобождение оккупированных территорий Украины будет способствовать распаду России. По словам бывшего руководителя Луганской военно-гражданской администрации Георгия Туки, это будет способствовать не только завершению войны без новых потерь, но и может ускорить процессы дезинтеграции в самой России.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Запад должен готовиться к фрагментации России, которая начнется в ближайшее время. События в Башкортостане являются лишь началом.

Кроме этого, масштабные протесты в России могут ускорить распад страны, особенно при внутренних конфликтах в Кремле, отметил дипломат Владимир Огрызко. Он сравнил этот сценарий с развалом бывшего СССР, подчеркивая, что регионы могут высказывать претензии на автономию, когда власть в Москве ослабнет.

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