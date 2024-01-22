Устранение Путина: генерал-разведчик раскрыл неожиданный сценарий бунта в РФ

В РФ к власти могут привести переходной режим, не исключает Николай Маломуж.

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Николай Маломуж спрогнозировал вероятность отстранения Владимира Путина от власти / сайт Кремля, Главред

В РФ есть силы, заинтересованные в устранении диктатора Владимира Путина, заявил бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Прежде всего это люди, которые глубоко владеют ситуацией и хорошо знают, что на самом деле происходит на поле боя и вообще в Российской Федерации. Это прежде всего представители спецслужб. Часть из них, я знаю, были против войны с самого начала, потому что понимали абсурдность этой идеи и огромные риски для России. Но они были вынуждены подчиниться режиму Путина", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Среди этих людей также военные, особенно в отставке, которые писали Путину письма и протестовали против войны, считает экс-глава СВР.

По его мнению, среди этих сил также представители крупного бизнеса, которые сегодня несут огромные потери, потому что все они в изоляции, их активы арестованы.

"Итак, симбиоз российских силовиков, бизнесменов и ряда политиков, которые сегодня находятся в тени, ожидая своего часа, когда Путин ослабнет, будет решать вопрос об устранении Путина, приведении к власти переходного режима в России и проводить остальные мероприятия, связанные с РФ", - добавил Маломуж.

Смотрите видео - интервью Николая Маломужа Главреду:

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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