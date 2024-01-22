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Устранение Путина: генерал-разведчик раскрыл неожиданный сценарий бунта в РФ

Алексей Тесля
22 января 2024, 08:11обновлено 22 января, 08:55
В РФ к власти могут привести переходной режим, не исключает Николай Маломуж.
Владимир Путин, Николай Маломуж
Николай Маломуж спрогнозировал вероятность отстранения Владимира Путина от власти / сайт Кремля, Главред

В РФ есть силы, заинтересованные в устранении диктатора Владимира Путина, заявил бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Прежде всего это люди, которые глубоко владеют ситуацией и хорошо знают, что на самом деле происходит на поле боя и вообще в Российской Федерации. Это прежде всего представители спецслужб. Часть из них, я знаю, были против войны с самого начала, потому что понимали абсурдность этой идеи и огромные риски для России. Но они были вынуждены подчиниться режиму Путина", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Среди этих людей также военные, особенно в отставке, которые писали Путину письма и протестовали против войны, считает экс-глава СВР.

По его мнению, среди этих сил также представители крупного бизнеса, которые сегодня несут огромные потери, потому что все они в изоляции, их активы арестованы.

"Итак, симбиоз российских силовиков, бизнесменов и ряда политиков, которые сегодня находятся в тени, ожидая своего часа, когда Путин ослабнет, будет решать вопрос об устранении Путина, приведении к власти переходного режима в России и проводить остальные мероприятия, связанные с РФ", - добавил Маломуж.

Смотрите видео - интервью Николая Маломужа Главреду:

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Ранее эксперт назвал сценарий отстранения Путина от власти. ФСБ пытается оставить неизменной систему в РФ, построенную на конструктивах спецслужб, говорит Дмитрий Васильев.

Напомним, ранее появился прогноз, как повлияет на войну отстранение или сильная болезнь Путина. После ухода или отстранения диктатора Владимира Путина, убежден военный эксперт Олег Жданов, Россия погрузится в хаос.

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новости России Владимир Путин Николай Маломуж
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