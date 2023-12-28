"В Кремле шаткое положение": что может привести к выводу войск РФ из Украины - Жданов

Насколько возможен переворот в России / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

В 2024 году возможны внутренние изменения в России, которые могут привести к выводу российских войск из Украины. Не исключается возможность дворцового переворота, а экономическая ситуация в стране-агрессорке является шаткой и может обвалиться в один момент. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"Это может быть что угодно. Может быть действительно дворцовый переворот, ведь в Кремле сейчас очень шаткое положение. Патрушев пытается руководить и создать некую коалицию, чтобы удержать власть. Судя по тому, как убирают людей Путина, самых близких, лишают их допуска к госучреждениям и гостайне, там происходит серьезное противостояние, зачистка. Поэтому не исключен такой вариант", - сказал военный эксперт.

Жданов указывает на внутренние проблемы в Кремле, где происходит борьба за власть, включая зачистку ближайших сотрудников Путина. Эксперт подчеркивает, что экономические трудности, в частности, могут вызвать резкое ухудшение ситуации.

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"Главное - экономическая ситуация, которая может просто обвалиться в один момент", - отметил Жданов.

По словам военного эксперта, экономическая ситуация в России может обвалиться в любой момент. Он подчеркнул, что курс рубля остается нестабильным и даже при искусственном держании курса доллара на уровне 99,6 рублей, инфляция в стране достигла 25%. Это приводит к проблемам с поставками топлива и другими товарами на рынке.

"Сколько раз уже Центробанк РФ выравнивал курс доллара. 100 рублей за доллар в России считается психологической границей. Сейчас курс - 99,6 рублей. По сути, те самые 100 рублей, без 40 копеек. Набиуллина держит курс искусственно и не дает ему упасть до 100. Но все равно инфляция 25%. Сегодня в России яйца смели с полок, а завтра топливо может начать заканчиваться на заправках", - отметил Жданов.

Вероятность переворота в России

Напомним, атаки на военные объекты в России могут спровоцировать серьезные беспорядки. Эксперты считают, что подобные атаки со стороны Украины могут вызвать внутренний мятеж или революцию в стране.

Также полковник запаса Роман Свитан отметил, что удары по военным объектам в Москве могут спровоцировать реальный переворот в России. Если столица РФ подвергнется ударам, то давление на власть увеличится.

Кроме этого, эксперт ЦРУ Джек Девайн считает, что диктатора Путина могут отстранить от власти в РФ из-за тупика в войне с Украиной. Это может произойти даже с помощью "дворцового переворота".

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