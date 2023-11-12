"Мы увидим лютый результат": когда Украина устроит переворот в войне - невероятный прогноз

Астролог Ангелина Вакулина для Главреда рассказала, что затишье в одном городе Украины закончилось.

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Многие эксперты говорят, что Россия накапливает ракеты для дальнейших и массированных атак по Украине. По прогнозу астрологов, ВСУ смогут устроить оккупантам пекло.

Как отметила в своем прогнозе астролог Ольга Стогнушенко, именно в ноябре продолжатся мощные атаки ВСУ по скоплению оккупантов на оккупированных территориях Украины.

"Они (атаки - ред.) не только продолжатся. Они будут давать крутые результаты. Будет происходить что-то крепкое, и мы будем за этим наблюдать и радоваться до конца ноября. Мы будем на этих территориях получать очень сильные результаты. Атаки усилятся и продолжатся", – сказала астролог Ольга Стогнушенко.

Ольга Стогнушенко Ольга Стогнушенко - мастер таро. Родолог. Экстрасенс. Часто делает прогнозы для Украины и мира и расклады таро о войне с РФ, говорится на странице таролога в Іnstagram.

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Астролог Ангелина Вакулина для Главреда рассказала, что затишье в одном городе Украины закончилось.

"Затишье в Киеве закончилось. ТЦ, школы, университеты могут пострадать", - отметила Ангелина Вакулина.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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По ее прогнозу, РФ не будет прекращать бить по Югу Украины.

"Юг Украины "прилеты". Херсон, левый берег скорее", - говорит астролог для Главреда.

Также могут пострадать определенные города, которые находятся возле моря.

"Города вблизи моря - разрушения и жертвы. Мосты, сооружения у воды", - отметила Вакулина.

"Днепр и Запорожье. Не спим в тревогу", - добавила астролог.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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