Атаки по России могут стать 'триггером' для революции - Мусиенко

Украинские атаки по территории России могут привести к мятежу или революции в этой стране.

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Удары по территории РФ могут спровоцировать революцию у оккупантов / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, росСМИ

На территории России уже произошло несколько атак на военные объекты и эксперты считают, что это может привести к более серьезным беспорядкам. Чем больше атак по территории России осуществляет Украина, тем выше вероятность того, что это приведет к мятежу или революции внутри страны. Об этом в интервью Главреду сообщил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Мобилизованные россияне или формирования вроде Шторм-Z могут развернуть оружие против своих командиров или сделают что-то из того, к чему стремился Пригожин. Причем их действия будут уже более удачными. Тогда они заручатся поддержкой и так называемого российского глубинного народа", - сказал Мусиенко.

По его словам, общество в России идет за теми, у кого сила. Если оно почувствует, что Путин теряет способность управлять государством, а силовые возможности оказываются в руках вооруженных движений, то эти движения и поддержит.

"Бунт или революцию в России начнет не кто-то из верхушки или российской оппозиции за рубежом, которая всех обучает правам человека и либеральным свободам, а из тех, кому надоело сидеть в окопах без патронов и идти на штурмы со 100% вероятностью гибели. Эти события начнутся с низов, а дальше уже неизвестно, кто может этим воспользоваться", - добавил эксперт.

Мусиенко подчеркивает, что революция в России начнется не со стороны верхушки или оппозиции, а с тех, кому надоело находиться на передовой без поддержки и вероятности выживания. Вероятно, эти события начнутся снизу и дальнейшее их развитие уже неизвестно. Все будет зависеть от того, кто сможет использовать эту ситуацию.

Смотрите видео, в котором Александр Мусиенко объяснил, как в России может разразиться бунт:

Прогнозы Мусиенко и бунты в РФ

Как сообщал Главред, по мнению Мусиенко, дальнейшие удары по территории России могут активизировать лиц, участвовавших в мятеже Пригожина, и побудить их к новым активным мерам против путинского режима. Эта группа лиц обладает значительным потенциалом осуществить конкретные шаги, направленные на свержение путинского режима и завершение войны.

Также дальнейшие боевые действия на фронте могут продолжаться и во время зимнего периода. Но все это будет зависеть от того, как будут развиваться события на левом берегу Херсонщины. Успех операций на этой территории будет определять, каким будет положение дел на фронте во время зимы.

Ранее сообщалось, что чеченская армия может пойти на Москву. По словам Гельмана, идеология "Русского мира" становится все менее привлекательной для многих, особенно для мусульман, и уже не вызывает их интересов и поддержки.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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