'Важные результаты': массированных ударов по России будет больше - Мусиенко

По словам Мусиенко, удары по территории России могут заставить лиц, участвовавших в мятеже Пригожина к новым активным действиям против путинского режима.

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Мусиенко прокомментировал удары беспилотников по территории России / Коллаж Главред, фото: СНБО Украины, скриншот с видео

Перенос боевых действий на территорию противника является одной из ключевых стратегий для достижения победы. Нам необходимо атаковать военные объекты России, такие как аэродромы, воинские части, склады с оружием и объекты военно-промышленного комплекса. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко комментируя последние удары дронами по объектам в Москве, Подмосковье, Туле и Смоленске.

"Все, что связано с обеспечением российских войск. много говорят о психологическом эффекте, но у таких действий прежде всего есть практические последствия. Надо ослаблять противника", - отмечает эксперт.

По его словам, удары по территории России рассчитаны на то, чтобы стимулировать российских военных, участвовавших в попытке мятежа Пригожина, к осуществлению изменений. Эти люди представляют собой группу, которая может предпринять конкретные шаги, направленные на свержение путинского режима и завершение войны.

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"Когда наносятся удары по военным объектам, российские воины видят, что это не только удачные действия Украины, но и последствия неправильных шагов их руководства, а сама российская армия становится слабее. И тут уже практический эффект должен накладываться на психологический. Мобилизованные и офицеры РФ - не лучшая группа российского общества (хотя где там искать лучших), но она способна делать изменения. Кто воспользуется этими изменениями - вопрос открытый", - указывает Мусиенко.

Он делает вывод, что тенденция к распространению войны будет продолжаться.

"Время от времени мы видим важные результаты, которых будет еще больше. Например, в прошлом году что-то прилетело на авиабазу Энгельс, откуда взлетали стратегические самолеты Ту-95 после этого стратегическая авиация России оказалась за Полярным кругом - в Мурманской области на аэродроме Оленья. Удары по вражеской территории эффективны, поэтому чем больше их, тем лучше", - резюмировал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко-блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

"Бавовна" на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины осуществила подрыв на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии, что привело к прекращению функционирования железнодорожной связи между Россией и Китаем. Это ключевая транспортная артерия, которую русские используют, включая военные поставки.

В России произошел сильный взрыв на Челябинском тракторном заводе. В результате взрыва возник пожар, очевидцы сообщали о детонации.

5 октября на территории Курской области Российской Федерации раздались взрывы. В России сообщили об ударах беспилотников по объектам инфраструктуры.

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