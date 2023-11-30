Нидерланды объявили о предоставлении масштабной помощи Украине: на что пойдут средства

Нидерланды продолжают поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии. Правительство страны объявило о дополнительной помощи на следующий год.

https://glavred.info/world/niderlandy-obyavili-o-predostavlenii-masshtabnoy-pomoshchi-ukraine-na-chto-poydut-sredstva-10521109.html Ссылка скопирована

Нидерланды окажут Украине помощь в размере 2,5 млрд евро / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Hanke Bruins Slot, facebook.com/petroporoshenko

Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Бруинс Слот объявила о намерении оказать дополнительную помощь Украине в размере 2,5 миллиарда евро на 2024 год. Об этом Ханке Бруинс Слот сообщила во время 30-го заседания Совета министров ОБСЕ в Скопье, Северная Македония.

"Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину во что бы то ни стало и сколько угодно", - заявила министр иностранных дел Нидерландов.

Ханке Бруинс Слот подчеркнула, что Нидерланды готовы продолжать оказывать Украине поддержку в необходимом объеме и форме. Ее заявление свидетельствует о долгосрочной защите и заинтересованности в выражении конкретной помощи, чтобы помочь Украине справиться с вызовами войны с Россией.

видео дня

Это решение приняли после заявления министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, которая определила, что военная помощь будет направлена на удовлетворение потребностей Украины в боеприпасах, а также поддержку уже поставленных систем в страну.

Позиция Нидерландов

Напомним, антиевропейская ультраправая популистская "Партия Свободы " под руководством Герта Вилдерса одержала победу на парламентских выборах, которые состоялись 22 ноября в Нидерландах. Лидер партии выступал за прекращение поставок оружия Украине, подчеркивая, что оно должно остаться исключительно для внутренней защиты Нидерландов.

Как ранее сообщал Главред, Нидерланды внезапно выразили сомнение относительно возможности передать Украине 42 истребителя F-16.несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о получении 42 новейших истребителей F-16, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предостерег относительно их передачи, указывая на текущую неопределенность в этом вопросе.

Перед этим США одобрили передачу Украине F-16 из Дании и Нидерландов. По плану их должны были передать после того, как завершится подготовка украинских пилотов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.