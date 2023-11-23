В Нидерландах на парламентских выборах одержала победу антиевропейская партия: какие угрозы Украине

Антиевропейская ультраправая популистская "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Уилдерсом побеждает на парламентских выборах, состоявшихся 22 ноября в Нидерландах.
Предварительные данные показали, что "Партия свободы" Вилдерса получает 37 мест в 150-местной нижней палате парламента, что более чем вдвое больше, чем 17, которые она получила на предыдущих выборах, передает "Радіо Свобода".
Такой результат даст возможность Вилдерсу возглавить переговоры о формировании новой властной коалиции.
Ближайший соперник партии Вилдерса - альянс "Зеленые - Партия труда" - может получить 25 мест, свидетельствуют предварительные данные. Разница оказалась намного выше, чем прогнозировали. Партия бывшего премьер-министра Марка Рютте, "Народная партия За свободу и демократию" (VVD), заняла третье место с 24 местами.
Христианско-демократический "новый общественный договор" под руководством Питера Омцига получает 20 мандатов.
Вилдерс, известный своими антиисласкими заявлениями, в выступлении 22 ноября пообещал "вернуть страну" нидерландцам и остановить "цунами мигрантов и искателей убежища". Программа PVV также выступает за запрет Корана, мечетей и хиджабов.
Кроме того, Вилдерс открыто выступает против ЕС, призывая Нидерланды контролировать границы, значительно сократить свои выплаты союзу и блокировать вступление новых членов.
Он также неоднократно заявлял, что Нидерланды должны прекратить поставки оружия Украине, говоря, что оружие нужно самим Нидерландам для защиты.
Ни одна из партий, с которыми он потенциально мог бы сформировать правительство, не разделяет этих идей. Прогнозируют, что переговоры о формировании властной коалиции будут сложными.
Чем это грозит Украине
Журналист Сергей Сидоренко в своем Facebook сообщил, что с победой Герта Вилдерса для Украины это несколько рисков. Это грозит вступлению Украины в ЕС и военной помощи украинской армии для борьбы с Россией.
Напомним, что Орбан угрожает заблокировать помощь Украине и вступление в ЕС. Премьер министр Венгрии требует провести "стратегическую дискуссию", чтобы пересмотреть стратегию поддержки Украины.
Политолог рассказал, грозят ли выходки венгерского Орбана развалом ЕС. О развале ЕС из-за пропутинской политики премьера Венгрии Виктора Орбана говорит пока рано, считает политолог Алексей Коломиец.
Больше интересных новостей:
- "Слон в комнате": Зеленский ответил Венгрии из-за блокирования вступления в ЕС
- ЕС готовит план предоставления Украине оружия и обязательств по безопасности-Bloomberg
- В ЕС сказали, почему не могут давать Украине больше оружия: "много продукции покидает Европу"