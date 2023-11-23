В Нидерландах на парламентских выборах одержала победу антиевропейская партия: какие угрозы Украине

Вилдерс, известный своими антиисласкими заявлениями, в выступлении 22 ноября пообещал "вернуть страну" нидерландцам .

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В Нидерландах на парламентских выборах побеждают пророссийские силы / коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com

Антиевропейская ультраправая популистская "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Уилдерсом побеждает на парламентских выборах, состоявшихся 22 ноября в Нидерландах.

Предварительные данные показали, что "Партия свободы" Вилдерса получает 37 мест в 150-местной нижней палате парламента, что более чем вдвое больше, чем 17, которые она получила на предыдущих выборах, передает "Радіо Свобода".

Такой результат даст возможность Вилдерсу возглавить переговоры о формировании новой властной коалиции.

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Ближайший соперник партии Вилдерса - альянс "Зеленые - Партия труда" - может получить 25 мест, свидетельствуют предварительные данные. Разница оказалась намного выше, чем прогнозировали. Партия бывшего премьер-министра Марка Рютте, "Народная партия За свободу и демократию" (VVD), заняла третье место с 24 местами.

Христианско-демократический "новый общественный договор" под руководством Питера Омцига получает 20 мандатов.

Вилдерс, известный своими антиисласкими заявлениями, в выступлении 22 ноября пообещал "вернуть страну" нидерландцам и остановить "цунами мигрантов и искателей убежища". Программа PVV также выступает за запрет Корана, мечетей и хиджабов.

Кроме того, Вилдерс открыто выступает против ЕС, призывая Нидерланды контролировать границы, значительно сократить свои выплаты союзу и блокировать вступление новых членов.

Он также неоднократно заявлял, что Нидерланды должны прекратить поставки оружия Украине, говоря, что оружие нужно самим Нидерландам для защиты.

Ни одна из партий, с которыми он потенциально мог бы сформировать правительство, не разделяет этих идей. Прогнозируют, что переговоры о формировании властной коалиции будут сложными.

Чем это грозит Украине

Журналист Сергей Сидоренко в своем Facebook сообщил, что с победой Герта Вилдерса для Украины это несколько рисков. Это грозит вступлению Украины в ЕС и военной помощи украинской армии для борьбы с Россией.

Напомним, что Орбан угрожает заблокировать помощь Украине и вступление в ЕС. Премьер министр Венгрии требует провести "стратегическую дискуссию", чтобы пересмотреть стратегию поддержки Украины.

Политолог рассказал, грозят ли выходки венгерского Орбана развалом ЕС. О развале ЕС из-за пропутинской политики премьера Венгрии Виктора Орбана говорит пока рано, считает политолог Алексей Коломиец.

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