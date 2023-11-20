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В Нидерландах избили пивной бутылкой фаната Путина – лидера пророссийской партии

Алексей Тесля
20 ноября 2023, 22:10
Тьерри Боде уже не в первый раз получает на орехи. Почти месяц назад его ударили зонтиком.
Тьерри Боде
Тьерри Боде избили пивной бутылкой / Коллаж: nos.nl, Facebook/t.h.p.baudet

В городе Гронинген на севере Нидерландов совершили нападение на главу списка ультраправой популистской партии Нидерландов "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде.

Ему нанесли серьезные травмы – ударили бутылкой из-под пива в кафе, говорится в сообщении NOS.

Нападение произошло в тот момент, когда Боде вместе с другими кандидатами в депутаты от FVD находился в пабе на предвыборном мероприятии.

видео дня

Пророссийского политика ударили по затылку, а также в висок возле глаза. Боде госпитализировали в одну из больниц Гронингена. Ранение лица получил также его охранник.

Как говорится в сообщении NOS, нападавшего задержали, его мотивы выясняются.

Отметим, что Боде уже не в первый раз получает на орехи. Почти месяц назад его ударили зонтиком по голове во время визита в Гентский университет. Боде получил легкое сотрясение мозга и на несколько дней приостановил предвыборную кампанию.

Видео нападения на Тьерри Боде можно посмотреть по этой ссылке.

Чем известен Тьерри Боде

Лидер ультраправой FVD является откровенным евроскептиком, сейчас является небольшой оппозиционной партией, которая имеет пять мест из 150 в нижней палате парламента Нидерландов и одно из 75 мест в Сенате.

Ранее Боде выступал со скандальными заявлениями, оправдывающими войну РФ против Украины. "Путин не хочет этой войны. Украина не заинтересована в этой войне. Единственный игрок, который продолжает настаивать на войне, это американский военно-промышленный комплекс", - заявлял Боде после начала войны РФ против Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды отдадут Украине почти все свои F-16. Украина получит от Нидерландов почти все истребители F-16, находящиеся в стране, заявила руководитель нидерландского Минобороны Кайса Оллонгрен.

Ранее сообщалось, что Украина получит два корабля класса Alkmaar от Нидерландов. Корабли предоставят к 2025 году, но обучение экипажей начнется уже в ближайшее время.

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