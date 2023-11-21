'Слон в комнате': Зеленский ответил Венгрии из-за блокирования вступления в ЕС

По словам Зеленского, Украина готовится к любым сценариям, которые могут остановить вступление Украины в ЕС. По его словам наша страна "не ждет подарков".

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Зеленский ответил Венгрии из-за блокирования вступления в ЕС / Коллаж Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Выполнение всех семь рекомендаций Еврокомиссии является ключевым для Украины на пути к вступлению в Евросоюз. Однако заявления о возможной блокировке этого процесса Венгрией не являются глобальной проблемой, отметил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Молдовы Майей Санду в Киеве, сообщает УНИАН.

Президент отметил, что Украина принимает все возможные меры для инициации переговоров по присоединению к Евросоюзу в декабре текущего года.

"Мы подарков никаких не ожидаем, но я бы хотел, чтобы все же, обратили внимание, что мы страна в войне. Для нас решение в декабре - это мотивационное и мобилизационное решение. И я считаю, то решение, которое помогает Украине верить в то, что была и есть справедливость, и что действительно - это просто не пустые слова, что украинцы защищают общие ценности", - подчеркнул Зеленский.

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Также, президента Украины попросили высказать свое мнение относительно Венгрии, которая является "слоном в комнате" и официально выступает против старта переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Готовимся ко всему. Это правда. Пока нет проблемы. Я считаю, что слоном в комнате может быть любой. Зависит от многих вещей. Я считаю, самое главное нам себя вести как люди и выполнять все на том пути, который запланирован. Есть семь рекомендаций. Мы должны их всех сделать, чтобы к нам не было никаких вопросов. Никаких возможностей сказать, что Украина что-то не выполнила. И я считаю, что это самая сильная позиция, в которой может быть Украина", - подчеркнул президент.

Вступление Украины в ЕС

Напомним. как ранее сообщал Главред, по словам главы администрации венгерского премьер-министра Гергея Гуяша, которого цитирует Telex, Венгрия считает, что Украина "не соответствует необходимым условиям" вступления в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими пророссийскими взглядами, высказался против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

17 ноября стало известно, что существует угроза отмены запланированных на середину декабря переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

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