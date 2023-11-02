Политолог рассказал, угрожают ли проделки венгерского Орбана развалом ЕС

О развале ЕС из-за пропутинской политики премьера Венгрии Виктора Орбана говорит пока рано, считает политолог Алексей Коломиец.

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Как считает Алексей Коломиец, ситуация с Венгрией и ЕС не самая простая / коллаж Главред, фото УНИАН

О развале ЕС из-за пропутинской политики премьера Венгрии Виктора Орбана говорит преждевременно, но ситуация непростая. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра европейских и трансатлантических студий Алексей Коломиец.

"Абсолютным шоком для меня стало то, что Евросоюз смог пойти на такой уровень санкций. Конечно, в санкциях есть слабые места, но похоже, что они достигли институциональной способности в координатах, в которых ЕС не был способен функционировать. Фундамент ЕС абсолютно отвергал любые намеки ведения силовой политики. О развале говорить бесполезно, но похоже, что Евросоюз уже достиг лимита функционирования в условиях, когда буквально за сутки меняется все. Но это – урок истории, который проходили столетиями. Каждая организация, учреждение, блок или Альянс в конечном итоге заканчивали свою историю рано или поздно. Это – нормально и естественно", – сказал он.

А вот по поводу Сербии ситуация, говорит Коломиец, гораздо более сложная.

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"Относительно Сербии здесь ситуация более серьезная. Белград-Москва были союзом, и Венгрия сейчас может либо естественно войти в этот союз, либо, возможно, она уже там. Я не зря упоминал об "оси зла", потому что Венгрия сейчас – ее ассоциированный член. Сербия также близка к этому, несмотря на все ее лавирование. И перспективы большей формализации этого трио реальны, и это действительно опасно, потому что рядом с ними Босния и Герцеговина, что создает вызовы для Европы", ‒ подытожил он.

Кто такой Алексей Коломиец? Алексей Коломиец – украинский политолог-международник. Президент Центра европейских и трансатлантических исследований. Главный редактор сайта "Євроатлантична Українa", специализирующегося на вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Отношения Украины и Венгрии на фоне полномасштабной войны РФ

Напомним, главы МИД ЕС не смогли одобрить предоставление Украине восьмого пакета военной помощи в размере 500 млн евро.

Венгрия уже длительное время и последовательно блокирует 8-й транш помощи на вооружение Украины якобы под предлогом того, что Украина внесла под санкции венгерский ОТР-банк.

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что помощь Украине – не в интересах его народа.

Виктор Орбан и его правительство не скрывают своей лояльности к кремлевскому режиму. С начала полномасштабного вторжения Будапешт ограничивался сухими безадресными заявлениями, а вскоре перешел к лоббированию интересов России в Евросоюзе. В частности, венгерские чиновники неоднократно призывали отменить против РФ санкции или вмешивались в формирование санкционных списков.

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