Премьер Нидерландов Рютте может стать новым генсеком НАТО − Politico

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте заинтересован в том, чтобы получить должность генсека НАТО. Политик уже получил первые положительные реакции от западных чиновников.
Как пишет издание Politico, трое высокопоставленных европейских чиновников заявили, что у Рютте есть шансы получить широкую поддержку.
Один собеседников считает, что Рютте поддержат страны восточного фланга Альянса, для которых главным вопросом является позиция кандидата относительно Украины и страны-агрессора России.
"Рютте имеет преимущество в том, что он очень опытный политик из страны, которая традиционно была связующим звеном между взглядами англосаксонской и континентальной Европы. Большие страны-члены (НАТО) могут рассматривать его как хорошее компромиссное решение", - сказал исполнительный директор берлинского офиса Международного института стратегических исследований Бен Шрейер.
Отмечается, что получение высшей должности в Альянсе является вопросом кулуарных соглашений и лоббирования. Генсеку НАТО также нужно получить поддержку от важнейшего члена Альянса - Соединенных Штатов Америки.
Сейчас у Рютте нет однозначного одобрения среди американских законодателей.
Помимо политического опыта руководства страной НАТО во время войны России против Украины у Рютте есть еще один плюс - опыт общения с Дональдом Трампом на тот случай, если экс-президент США вернется на должность после выборов-2024.
При этом проблемой Рютте могут стать расходы Нидерландов на оборону.
"Он сидел за столом саммита (НАТО) в Уэльсе в 2014 году, когда было согласовано обязательство по расходам на оборону, и с тех пор был премьер-министром. Но он не выполнил этого обязательства", – отметил собеседник издания.
Препятствием для назначения может быть и пол Рютте, поскольку некоторые члены Альянса хотят видеть на этот посту женщину. С момента создания в 1949 году НАТО всегда возглавляли мужчины.
Однако, пока что все женщины-кандидатки сталкивались с проблемами в борьбе за эту должность.
Отметим, Марк Рютте был премьер-министром Нидерландов почти 13 лет. 10 июля он объявил, что уходит из политики, но останется на посту, пока не будет сформировано новое правительство.
В конце октября Рютте сообщил, что его заинтересовала должность генсека НАТО.
Отставка Столтенберга - что известно
Йенс Столтенберг был избран на пост генсека НАТО еще в 2014 году. С тех пор его мандат продлевался уже трижды. Последнее продление состоялось в марте 2022 года до 30 сентября 2023-го. Перед этим бывший премьер-министр Норвегии заявлял, что намерен сложить полномочия и вернуться на родину, чтобы возглавить центральный банк Норвегии.
Как сообщал Главред, ранее немецкое издание Spiegel писало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хочет сложить свои полномочия осенью 2023 года. О нежелании Столтенберга добиваться продления мандата заявляла его пресс-секретарь Оана Лунгеску.
СМИ также писали, что после ухода нынешнего Генсека НАТО Йенса Столтенберга с поста его возможным преемником может стать премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
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