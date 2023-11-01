УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Премьер Нидерландов Рютте может стать новым генсеком НАТО − Politico

Анна Ярославская
1 ноября 2023, 09:51
Большие страны-члены НАТО могут рассматривать Марка Рютте как хорошее компромиссное решение.
Марк Рютте, Йенс Столтенберг, НАТО
Марк Рютте может сменить Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, president.gov.ua

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте заинтересован в том, чтобы получить должность генсека НАТО. Политик уже получил первые положительные реакции от западных чиновников.

Как пишет издание Politico, трое высокопоставленных европейских чиновников заявили, что у Рютте есть шансы получить широкую поддержку.

Один собеседников считает, что Рютте поддержат страны восточного фланга Альянса, для которых главным вопросом является позиция кандидата относительно Украины и страны-агрессора России.

видео дня

"Рютте имеет преимущество в том, что он очень опытный политик из страны, которая традиционно была связующим звеном между взглядами англосаксонской и континентальной Европы. Большие страны-члены (НАТО) могут рассматривать его как хорошее компромиссное решение", - сказал исполнительный директор берлинского офиса Международного института стратегических исследований Бен Шрейер.

Отмечается, что получение высшей должности в Альянсе является вопросом кулуарных соглашений и лоббирования. Генсеку НАТО также нужно получить поддержку от важнейшего члена Альянса - Соединенных Штатов Америки.

Сейчас у Рютте нет однозначного одобрения среди американских законодателей.

Помимо политического опыта руководства страной НАТО во время войны России против Украины у Рютте есть еще один плюс - опыт общения с Дональдом Трампом на тот случай, если экс-президент США вернется на должность после выборов-2024.

При этом проблемой Рютте могут стать расходы Нидерландов на оборону.

"Он сидел за столом саммита (НАТО) в Уэльсе в 2014 году, когда было согласовано обязательство по расходам на оборону, и с тех пор был премьер-министром. Но он не выполнил этого обязательства", – отметил собеседник издания.

Препятствием для назначения может быть и пол Рютте, поскольку некоторые члены Альянса хотят видеть на этот посту женщину. С момента создания в 1949 году НАТО всегда возглавляли мужчины.

Однако, пока что все женщины-кандидатки сталкивались с проблемами в борьбе за эту должность.

Отметим, Марк Рютте был премьер-министром Нидерландов почти 13 лет. 10 июля он объявил, что уходит из политики, но останется на посту, пока не будет сформировано новое правительство.

В конце октября Рютте сообщил, что его заинтересовала должность генсека НАТО.

Отставка Столтенберга - что известно

Йенс Столтенберг был избран на пост генсека НАТО еще в 2014 году. С тех пор его мандат продлевался уже трижды. Последнее продление состоялось в марте 2022 года до 30 сентября 2023-го. Перед этим бывший премьер-министр Норвегии заявлял, что намерен сложить полномочия и вернуться на родину, чтобы возглавить центральный банк Норвегии.

Как сообщал Главред, ранее немецкое издание Spiegel писало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хочет сложить свои полномочия осенью 2023 года. О нежелании Столтенберга добиваться продления мандата заявляла его пресс-секретарь Оана Лунгеску.

СМИ также писали, что после ухода нынешнего Генсека НАТО Йенса Столтенберга с поста его возможным преемником может стать премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
НАТО Марк Рютте Йенс Столтенберг новости Украины и мира
Реклама

Главное за день

Бои за Авдеевку стали самыми кровавыми за всю войну – The New York Times

Бои за Авдеевку стали самыми кровавыми за всю войну – The New York Times

09:48 Украина
РФ ударила по нефтезаводу в Кременчуге: вспыхнул пожар, предприятие не работает

РФ ударила по нефтезаводу в Кременчуге: вспыхнул пожар, предприятие не работает

07:58 Украина
ВСУ пытались прорвать оборону РФ на левом берегу Херсонской области - ISW

ВСУ пытались прорвать оборону РФ на левом берегу Херсонской области - ISW

07:26 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:58

Украинцам подняли денежную помощью от ООН: кто получит 3,6 тысячи грн

09:58

Сын Кардашьян показал средний палец папарацци: момент попал на видеоВидео

09:51

Премьер Нидерландов Рютте может стать новым генсеком НАТО − Politico

09:51

Церковный праздник 2 ноября: что нельзя делать в этот день

09:48

Бои за Авдеевку стали самыми кровавыми за всю войну – The New York Times

После смерти Путина в России начнется религиозная гражданская война - ЖирновПосле смерти Путина в России начнется религиозная гражданская война - Жирнов
09:07

Для чего нужна петелька на обуви сзади на самом деле

09:01

"Был прилет": у взлетной полосы аэродрома "Саки" заметили следы пожара

08:37

Путин думает, что нашел способ "решения проблемы в Украине" – Фейгин

08:16

Гороскоп на завтра 2 ноября 2023: Рыбам - хорошие новости, Водолею - поездка за границу

Реклама
07:58

РФ ударила по нефтезаводу в Кременчуге: вспыхнул пожар, предприятие не работает

07:52

Только самые внимательные найдут число 362 среди 352: сложная оптическая иллюзия

07:26

ВСУ пытались прорвать оборону РФ на левом берегу Херсонской области - ISW

07:20

Почему нельзя говорить "гладити одяг": есть только один правильный вариант фразы

07:15

Лунный день 2 ноября 2023: самый лучший день месяца для решения финансовых вопросов

06:44

В Украине ночью звучала тревога: что известно об атаке россиян

06:11

Активная фаза войны с большой вероятностью закончится в следующем годумнение

05:30

Гороскоп на ноябрь 2023 для Рыб: прибыль и хорошая новостьВидео

05:00

Грех или обычное дело: можно ли краситься, когда идешь в церковь

04:00

"Путин может доиграться": генерал-майор сообщил о новом статусе России для Китая

03:30

Серия терактов или новые региональные конфликты: Фесенко спрогнозировал шаги Путина

Реклама
03:00

Эксперт назвал реальный шаг, который можно использовать для запугивания Венгрии

02:30

Найдите, кто планирует побег: сложная головоломка, которая запутает ваш мозг

02:05

Во времена Януковича агентура ФСБ была у власти Украины: Ягун раскрыл правду о СБУВидео

01:30

60-летняя Деми Мур засветила мокрые прелести в крохотном бикини

00:34

"Выглядит на сцене будто наложила в штаны": 50 Cent жестко раскритиковал Мадонну

31 октября, вторник
23:44

"Безопасных мест больше нет": в ГУР рассказали, что творится в Крыму

23:20

Байден может наложить вето на пакет помощи Израилю, если из него исключат Украину

22:42

Это спасет вашу муку от жучков: топ хитростей по ее хранению

22:23

Буря будет бушевать 5 дней: в Украину ворвался мощный геомагнитный шторм

22:04

Случается каждую секунду: что делать, чтобы избежать инсульта

21:55

Салат Пятиминутка, который готовить будете всегда: гениальный рецептВидео

21:38

Орбан с Путиным могли про кое-что договориться: эксперт ответил, чего ждать от Венгрии

21:29

"Тактическое поражение": майор - о том, что будет, если ВСУ выйдут из Авдеевки

21:10

Гороскоп на ноябрь 2023 для Водолеев: второй шанс, влюбленность, возврат долгов

20:57

В Пентагоне рассказали, при каком условии Путин может бросить вызов НАТО

20:44

Лучшая растяжка для всего тела: как стать гибкой за 9 минутВидео

20:34

ГУР об антиеврейских акциях в России: дело рук российских спецслужб

20:01

Муж Русланы Писанки признался, почему перезахоронил прах артистки

19:48

В Севастополе мощные выстрелы: колонна скорых поехала в военный госпиталь

19:42

Гороскоп на ноябрь 2023: Козероги смогут дойти до вершиныВидео

Реклама
19:41

В Донецке "прилетело" по цистернам с горючим оккупантовВидео

19:36

"Атакуют из всех видов оружия": оккупанты хотят захватить важный город – есть 2 причины

19:33

Отключения света не планируются ни в одном из регионов Украины, но есть нюанс - Минэнерго

19:10

Мир кардинально изменился, а что с ООН?мнение

18:54

СБУ обьявила подозрение популярной певице

18:51

Любовь накроет с головой: 2 знака зодиака встретят своего человека в ноябре

18:41

Дождь пролетит почти через всю страну: в Украине будет штормовой ветер

18:19

Арестович назвал Украину, Россию и Беларусь "ветвями могучего славянского дерева"

18:15

Шикарная закуска на Новый год 2024 за 3 минуты: этот рецепт знают единицыВидео

18:12

"Мне никто не делал предложение": звезда Голосу країни рассталась с бойфрендом

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять