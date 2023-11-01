Премьер Нидерландов Рютте может стать новым генсеком НАТО − Politico

Большие страны-члены НАТО могут рассматривать Марка Рютте как хорошее компромиссное решение.

https://glavred.info/politics/premer-niderlandov-ryutte-mozhet-stat-novym-gensekom-nato-politico-10513066.html Ссылка скопирована

Марк Рютте может сменить Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, president.gov.ua

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте заинтересован в том, чтобы получить должность генсека НАТО. Политик уже получил первые положительные реакции от западных чиновников.

Как пишет издание Politico, трое высокопоставленных европейских чиновников заявили, что у Рютте есть шансы получить широкую поддержку.

Один собеседников считает, что Рютте поддержат страны восточного фланга Альянса, для которых главным вопросом является позиция кандидата относительно Украины и страны-агрессора России.

видео дня

"Рютте имеет преимущество в том, что он очень опытный политик из страны, которая традиционно была связующим звеном между взглядами англосаксонской и континентальной Европы. Большие страны-члены (НАТО) могут рассматривать его как хорошее компромиссное решение", - сказал исполнительный директор берлинского офиса Международного института стратегических исследований Бен Шрейер.

Отмечается, что получение высшей должности в Альянсе является вопросом кулуарных соглашений и лоббирования. Генсеку НАТО также нужно получить поддержку от важнейшего члена Альянса - Соединенных Штатов Америки.

Сейчас у Рютте нет однозначного одобрения среди американских законодателей.

Помимо политического опыта руководства страной НАТО во время войны России против Украины у Рютте есть еще один плюс - опыт общения с Дональдом Трампом на тот случай, если экс-президент США вернется на должность после выборов-2024.

При этом проблемой Рютте могут стать расходы Нидерландов на оборону.

"Он сидел за столом саммита (НАТО) в Уэльсе в 2014 году, когда было согласовано обязательство по расходам на оборону, и с тех пор был премьер-министром. Но он не выполнил этого обязательства", – отметил собеседник издания.

Препятствием для назначения может быть и пол Рютте, поскольку некоторые члены Альянса хотят видеть на этот посту женщину. С момента создания в 1949 году НАТО всегда возглавляли мужчины.

Однако, пока что все женщины-кандидатки сталкивались с проблемами в борьбе за эту должность.

Отметим, Марк Рютте был премьер-министром Нидерландов почти 13 лет. 10 июля он объявил, что уходит из политики, но останется на посту, пока не будет сформировано новое правительство.

В конце октября Рютте сообщил, что его заинтересовала должность генсека НАТО.

Отставка Столтенберга - что известно

Йенс Столтенберг был избран на пост генсека НАТО еще в 2014 году. С тех пор его мандат продлевался уже трижды. Последнее продление состоялось в марте 2022 года до 30 сентября 2023-го. Перед этим бывший премьер-министр Норвегии заявлял, что намерен сложить полномочия и вернуться на родину, чтобы возглавить центральный банк Норвегии.

Как сообщал Главред, ранее немецкое издание Spiegel писало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хочет сложить свои полномочия осенью 2023 года. О нежелании Столтенберга добиваться продления мандата заявляла его пресс-секретарь Оана Лунгеску.

СМИ также писали, что после ухода нынешнего Генсека НАТО Йенса Столтенберга с поста его возможным преемником может стать премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.