Столтенберг не хочет продлевать срок полномочий генсека НАТО - СМИ

Полномочия Йенса Столтенберга с 2014 года продлевались уже трижды. Сейчас его мандат действует до 30 сентября 2023-го.

Столтенберг больше не хочет оставаться на должности генсека НАТО / Фото УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг собирается сложить свои полномочия осенью 2023 года. О нежелании Столтенберга добиваться продления мандата заявила его пресс-секретарь Оана Лунгеску, пишет Spiegel.

Заявление Лунгеску прозвучало на фоне того, что в информационном пространстве все чаще звучат предположения, что полномочия Столтенберга могут в очередной раз быть продлены на фоне войны России против Украины.

"Столтенберг получил признание, прежде всего, как искусный посредник между иногда очень разными интересами нынешних 30 стран НАТО", - пишет Spiegel.

Газета Welt am Sonntag, со ссылкой на анонимные источники в дипломатических кругах сообщает, что между 30 странами-членами уже достигнуты неофициальные договоренности о продлении пребывания Столтенберга на посту до апреля 2024 года.

Йенс Столтенберг был избран на пост генсека НАТО еще в 2014 году. С тех пор его мандат продлевался уже трижды. Последнее продление состоялось в марте 2022 года до 30 сентября 2023-го. Перед эти бывший премьер-министр Норвегии заявлял, что намерен сложить полномочия и вернуться на родину, чтобы возглавить центральный банк Норвегии.

Как сообщал Главред, в конце января в НАТО подтвердили, что Россия готовится к новому масштабному наступлению на Украину. РФ продолжает стягивать свои войска. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, пока невозможно сказать, когда закончится война.

1 февраля Столтенберг заявил, что поставки различного оружия Украине могут создать условия для того, чтобы завершить войну с Россией путем переговоров.

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