"Мы точно знаем": в НАТО видят подготовку РФ к новому большому наступлению на Украину – Столтенберг

Война в Украине закончится не скоро и может длиться еще долго, говорит генсек НАТО. Мир не должен позволить Путину выиграть.

В НАТО заметили подготовку РФ к наступлению / Коллаж фото Минобороны РФ, УНИАН

В НАТО подтвердили, что Россия готовится к новому масштабному наступлению на Украину. РФ продолжает стягивать свои войска. Пока невозможно сказать, когда закончится война. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он также добавил, что Путин не отказался от своей цели "взять Украину под полный контроль".

"Мы точно знаем то, что эта агрессивная война, спровоцированная Путиным. Он решил вторгнуться в другую страну, суверенное демократическое государство в Европе и может положить конец войне уже сегодня. Но проблема в том, что мы не видим никаких признаков того, что он и власть в Москве готовятся к миру … Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизуют больше солдат, более 200 000 человек, а возможно даже больше. Что они активно наращивают вооружение и боеприпасы", - сказал Столтенберг.

В НАТО видят, что Путин нашел союзников в Северной Корее и Иране. Они передают оккупантам оружие. Столтенберг убежден, что нельзя дать Путину победить, ведь это поставит под угрозу весь цивилизованный мир. Однако он не исключают, что война в Украине будет длиться еще долго.

Столтенберг считает, что война может закончиться не на поле боя, а за столом переговоров.

"Пока Путин верит, что может победить на поле боя, он не сядет за стол переговоров. Парадокс в том, что на самом деле военная поддержка Украины – это лучший способ добиться мирного переговорного решения в войне", - объяснил Столтенберг.

Угроза наступления России

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупант Российская Федерация готовится к новому наступлению на Украину. Захватчики могут пойти в атаку до 24 февраля – "годовщины" полномасштабного нападения. По мнению Данилова, они будут наступать на Донбассе, чтобы попытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Как полагает военный эксперт Олег Жданов, агрессор Россия в феврале-марте задействует свой 200-тысячный резерв и отправит его в Украину. Захватчики попытаются оккупировать весь Донбасс и, возможно, попытаются построить буферную зону над регионом путем захвата районов в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что российские войска пытаются прорвать оборону украинских войск в районе Бахмута и Угледара. Они хотят получить возможность продвинуться в сторону Славянска, Краматорска и Покровска. Ключевая цель – захват всего Донбасса.

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