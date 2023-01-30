glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия скоро пойдет в наступление: оккупанты будут атаковать сразу две области - Мусиенко

30 января 2023, 14:51
Россияне пытаются как можно скорее начать свое наступление, чтобы опередить Украину, которая ожидает на передачу танков.
Россия скоро пойдет в наступление: оккупанты будут атаковать сразу две области - Мусиенко
Оккупанты будут наступать на Харьковщине и Луганщине / Минобороны РФ

Российские оккупанты стягивают силы и готовятся к новому масштабному наступлению на Украину. Россияне спешат, потому что понимают, что Украина ждет танки и авиацию, что может помешать им добиться "успехов" на фронте. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, сообщает 24 канал.

Оккупанты не хотят оттягивать это наступление еще на полгода-год.

"Враг хочет сделать все, чтобы нас в этом (наступлении – 24 Канал) опередить, рассчитывая на то, что мы потратим большие силы в оборону и не сможем с новой западной техникой освободить наши территории", – сказал Мусиенко.

Он убежден, что РФ будет давить на севере Луганщины и Харьковщины. Оккупанты хотят помешать украинскому контрнаступлению в направлении Кременной, потому что им не удается отодвинуть линию обороны ВСУ.

"Они могут это сделать с севера – сдвинуть фланг частично на Харьковщине, чтобы оттянуть наши Силы обороны туда. То есть фактически создать для нас еще одно направление, которое позволило бы оккупантам продвигаться в сторону Лимана",– пояснил эксперт.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Угроза наступления России

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупант Российская Федерация готовится к новому наступлению на Украину. Захватчики могут пойти в атаку до 24 февраля – "годовщины" полномасштабного нападения. По мнению Данилова, они будут наступать на Донбассе, чтобы попытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Как полагает военный эксперт Олег Жданов, агрессор Россия в феврале-марте задействует свой 200-тысячный резерв и отправит его в Украину. Захватчики попытаются оккупировать весь Донбасс и, возможно, попытаются построить буферную зону над регионом путем захвата районов в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что российские войска пытаются прорвать оборону украинских войск в районе Бахмута и Угледара. Они хотят получить возможность продвинуться в сторону Славянска, Краматорска и Покровска. Ключевая цель – захват всего Донбасса.

Другие новости:

война в Украине вторжение России Александр Мусиенко
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:54

Выходка принца Гарри поставила королевский дворец на уши

15:44

"Звуки прилёта, ужас": под Белгородом гремят мощные взрывыВидео

15:31

В чем лучше всего делать кофе: 5 способов, которые покорят всех кофеманов

15:24

"Нелепые просьбы": Шольц разозлился на политиков в Германии за призывы дать Украине истребителиВидео

15:11

Телеведущая Мила Еремеева рассказала, что сейчас происходит с Олегом ВинникомВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:03

1xBet, пытавшийся выйти на рынок Украины, признан банкротом в Гааге из-за невыплат игрокам

14:58

"Начнут реальную бомбежку": астролог назвала самые опасные города на этой неделеВидео

14:54

"Даже с химиотерапией умирают": врач рассказал о вероятном диагнозе ПутинаВидео

14:51

Россия скоро пойдет в наступление: оккупанты будут атаковать сразу две области - МусиенкоВидео

Реклама
14:51

Воздушный пирог к чаю Райское наслаждение: рецепт, который покорил миллионы хозяекВидео

14:26

Когда Украина получит F-16 и сколько их нужно, чтобы ВСУ наступали: Свитан сделал прогнозВидео

14:18

"Проявление истерии": эксперт развенчал позорный фейк РФ о танках Леопард для УкраиныВидео

14:08

Jerry Heil ответила, готова ли принять участие в шоу "Холостячка"

13:59

"Очень неудобная ситуация": Песков попытался оправдать Путина из-за угроз Джонсону ракетами

13:50

Умерла "Уэнздей Аддамс" из оригинального сериала - американская актриса Лиза ЛорингВидео

13:35

Загадка советских домов: почему в СССР зеркала вешали у потолка

13:30

Войска РФ торопятся с наступлением на Украину, в конце весны будет поздно – командующий ВС ЛитвыВидео

13:28

В Украине выдают повестки нового образца: что грозит за неявку в военкоматВидео

13:21

Польша готова передать Украине истребители F-16 – премьер-министр МоравецкийВидео

13:02

Служащий в ВСУ Дмитрий Дикусар нарушил трехмесячное молчание - показал, как его изменила война

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 31 января 2023: Близнецам – энергичность, Девам – покой, а Козерогам – работа

12:58

"Рухнет вся Россия": Кочетков объяснил, чего больше всего боятся в КремлеВидео

12:49

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала милые фото с их прогулкиВидео

12:48

ВСУ уничтожили бронемашину с шестью ФСБ-шниками: в живых остался только один разведчик

12:41

Путин "слил" военные объекты Ирана в обмен на лекарство от рака - СМИ

12:36

РФ есть чем наступать, "железа" хватает: эксперт дал тревожный прогнозВидео

12:10

Истребители Запада на голову выше российских "сушек": Свитан рассказал о боевом могуществе F-16Видео

12:10

На 3 знака Зодиака в 2023 году обрушится ураган перемен: кому ждать удивительных сюрпризов судьбыВидео

11:59

Пропагандистку НТВ изнасиловали, оператора избили: кадыровцы покуражились в МелитополеВидео

11:58

Гайдая хотят уволить с должности главы Луганской ОГА и отправить в Казахстан - СМИ

11:44

Украина не будет в безопасности, пока Крым в руках России - генерал Бен ХоджесВидео

11:32

10 признаков, что он больше не любит: что с этим делатьВидео

11:28

Угроза массированной атаки ракетами и дронами: РФ готова нанести точечный ударВидео

11:24

Чистки в Кабмине: 8 министров могут остаться без должностей - СМИ

11:23

"Злая мумия из фильма ужасов": засушенную путинистку Долину гонят со сцены открытым текстом

11:11

Лужицы и кучки в тапках останутся в прошлом: как приучить кота к лотку и унитазу

11:02

Новая волна мобилизации для наступления на Украину: в разведке Британии раскрыли планы России

10:54

85-летний ведущий В мире животных Николай Дроздов попал в реанимацию после жуткой травмы

10:50

РФ "больше не будет унижена": перед вторжением в Украину Герасимов угрожал УоллесуВидео

10:30

"Твой дом теперь Россия": Повалий рассказала, как вывозила маму из КиеваВидео

Реклама
10:19

Украина хочет вступить в ЕС в течение двух лет – ШмыгальВидео

10:09

Украину ждет "авиационный" Рамштайн, Запад даст истребители F-16C/D – СвитанВидео

09:54

Правда или миф: почему люди ставят кактус возле компьютера

09:41

Какими будут отношения Киева и Москвы после победы Украины - прогноз БудановаВидео

09:07

От Саши Белого не осталось и следа: 49-летний Безруков поразил постаревшим видом

09:00

Украина весной получит F-16, ВСУ начнут зачистку Крыма с полномасштабным наступлением – СвитанВидео

08:56

Контрнаступление ВСУ из-за задержки танков может быть перенесено на конец весны-начало лета – ISWВидео

08:55

Танки Abrams доставят в Украину в конце 2023 года – WP

08:41

"Дальше война будет бессмысленной": Жданов назвал основную цель для ВСУ

08:16

Война и запасы титана в Украине: о публикации Newsweekмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять