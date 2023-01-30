Россия скоро пойдет в наступление: оккупанты будут атаковать сразу две области - Мусиенко

Россияне пытаются как можно скорее начать свое наступление, чтобы опередить Украину, которая ожидает на передачу танков.

Оккупанты будут наступать на Харьковщине и Луганщине / Минобороны РФ

Российские оккупанты стягивают силы и готовятся к новому масштабному наступлению на Украину. Россияне спешат, потому что понимают, что Украина ждет танки и авиацию, что может помешать им добиться "успехов" на фронте. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, сообщает 24 канал.

Оккупанты не хотят оттягивать это наступление еще на полгода-год.

"Враг хочет сделать все, чтобы нас в этом (наступлении – 24 Канал) опередить, рассчитывая на то, что мы потратим большие силы в оборону и не сможем с новой западной техникой освободить наши территории", – сказал Мусиенко.

Он убежден, что РФ будет давить на севере Луганщины и Харьковщины. Оккупанты хотят помешать украинскому контрнаступлению в направлении Кременной, потому что им не удается отодвинуть линию обороны ВСУ.

"Они могут это сделать с севера – сдвинуть фланг частично на Харьковщине, чтобы оттянуть наши Силы обороны туда. То есть фактически создать для нас еще одно направление, которое позволило бы оккупантам продвигаться в сторону Лимана",– пояснил эксперт.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Угроза наступления России

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупант Российская Федерация готовится к новому наступлению на Украину. Захватчики могут пойти в атаку до 24 февраля – "годовщины" полномасштабного нападения. По мнению Данилова, они будут наступать на Донбассе, чтобы попытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Как полагает военный эксперт Олег Жданов, агрессор Россия в феврале-марте задействует свой 200-тысячный резерв и отправит его в Украину. Захватчики попытаются оккупировать весь Донбасс и, возможно, попытаются построить буферную зону над регионом путем захвата районов в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что российские войска пытаются прорвать оборону украинских войск в районе Бахмута и Угледара. Они хотят получить возможность продвинуться в сторону Славянска, Краматорска и Покровска. Ключевая цель – захват всего Донбасса.

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